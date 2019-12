Arte hiper-realista e tapetes que contam histórias em exposição na Caixa Cultural

Vista por mais de dois mil pessoas, a exposição Hiper- realismo no Brasil segue em cartaz até o dia 26 de janeiro na Caixa Cultural Salvador. Esta é a primeira mostra do artista Giovani Caramello em Salavador, e reúne dez obras, entre esculturas e maquetes - em silicone, resina e terracota - que reproduzem, com impressionante precisão de detalhes, figuras humanas altamente expressivas.

Entre os trabalhos expostos na mostra, destaque para a obra ‘Nikutai’, com 2,5 metros de altura, e Sozinho, primeira escultura da carreira do artista, uma criança franzina de expressão triste, com sardas e olhos verdes, que veste uma capa do Batman.

Salvador é a primeira cidade do Nordeste a receber uma seleção de obras do artista. Autodidata, Caramello tem 29 anos e pelo menos oito deles dedicados às esculturas. Em seu trabalho, busca traduzir questões relacionadas à efemeridade do tempo e propõe uma reflexão sobre o conceito de que tudo um dia cessa, chega ao fim.

Caixa Cultura, Rua Carlos Gomes, Centro. Visitação gratuita hoje, das 9h às 18h.





Mostra interativa Peraltagens

Histórias de uma maneira bem diferente

Em cartaz também na Caixa Cultural, a mostra Peraltagens apresenta uma nova maneira de narrar histórias de escritores renomados como Ana Maria Machado e Graciliano Ramos. O trabalho do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias utiliza tapetes, malas, painéis, objetos e livros de pano para envolver a garotada. O título da exposição é uma alusão à obra do poeta matogrossense Manoel de Barros.

As sessões de contação de histórias acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 14h, e sábado e domingo, às 16h. As senhas são distribuídas diariamente a partir das 9h na Caixa Cultural, na Rua carlos Gomes, no Centro. Visitação gratuita hoje, das 9h às 18h