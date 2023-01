Arte no Quintal abre oficina de pintura de murais

Para quem busca auto expressão artística e autoconhecimento através da prática nas artes visuais, poderá trabalhar todos esses pontos a partir desta quinta-feira (27) durante as atividades realizadas na Oficina Rainha do Mar.

Idealizado pelo Curso de Arte no Quintal, o curso acontece na sede do espaço, na Barra, e é dividido em dois grupos com períodos diferentes, para escolha do aluno. O tema será inspirado no poder feminino das Águas, homenageando o dia de Iemanjá e as divindades afro descendentes como Kissimbi, Kukueto, Ndanda Lunda, Kianda, Oxum.

Esse é um trabalho coletivo onde cada pessoa estará desenvolvendo sua obra de arte pensando nele como parte de uma peça coletiva. A mediação ficará a cargo da arte educadora, artista visual e diretora de arte, Suzana Rezende.

Serviço:

Oficina Rainha do Mar

Local: Sede do Curso de Arte no Quintal, na Barra

Data: quinta-feira (27)

Inscrição: (71) 981022824