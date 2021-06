Artesão de bicicletas encantou Ralph Lauren e faz fama aliando arte e funcionalidade

O artesão brasileiro Helio Ascari foi o entrevistado desta semana no programa ao vivo #Segundou, do Correio, com Joca Guanaes. O ex-modelo brasileiro vive em Nova Iorque, e contou como suas bicicletas desenhadas com um estilo fashion passaram a unir arte e funcionalidade.



Hélio contou sobre os diversos empregos que teve desde a juventude, incluindo uma indústria de camas de ferro, onde ganhou experiências para o trabalho feito à mão. Após encerrar a carreira de modelo, ele colocou em prática a fusão da sofisticação com o trabalho manual, que tem dado um resultado elogiado no mundo todo. Entre os fãs de Hélio, o estilista Ralph Lauren. "Hoje temos uma relação artística. Ele tem uma bicicleta minha na parede, como uma obra de arte mesmo".

Bicicletas da Ascari Bycicles unem arte e funcionalidade (Foto: Divulgação: Ascari Bycicles)

O encantamento de Ralph Lauren rendeu parcerias e a paixão de Hélio se tornou um negócio rentável. Segundo o artesão brasileiro, tudo começou com uma matéria no jornal. "Montei uma bicicleta e após três meses andando com ela, uma jornalista de moda me parou na rua e disse que queria falar sobre o jeito que eu me vestia e aquela bicicleta. Fizeram entrevista, saí numa capa inteira do The (Wall) Street Journal's ", contou.



Depois disso, Hélio fez um dos poucos cursos do mundo de montagem de bicicleta e iniciou os trabalhos na Ascari Bicycles. "Nesse curso, eu me dei esse direito à uma construção e desconstrução criativa", contou.



Hélio ainda falou sobre sua experiência com a Bahia, e que espera em breve ter uma de suas obras de arte em algum cenário baiano. "Minha experiência com a Bahia foi maravilhosa. Conheci a Bahia em um carnaval, e eu fiquei ainda mais virado no 220 volts. A Bahia é uma plataforma de criação criativa. O que recebemos enquanto criação é um patrimônio histórico. Espero ter uma das minhas bicicletas, em breve, em algum local cultural da Bahia", disse o artesão.



Enquanto suas bicicletas são apontadas como objetos de luxo, Hélio disse que na sua concepção enquanto artista de "criação caótica", sua melhor definição para luxo é "ter tempo".