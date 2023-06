Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi não era feliz porque ele comia carne vermelha

Arthur Aguiar relembrou nesta quinta-feira, 1, o relacionamento conturbado que viveu com Maíra Cardi. Após ter diversas traições expostas, o ex-BBB disse que acreditava que não fazia a ex-esposa feliz por causa de seus hábitos alimentares.



Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, o ator revelou que mantinha acordos sobre alimentação com a coach por conta da filha do casal, Sophia. Luciana Gimezes o questionou como ele fazia para comer carne, já que Maíra provavelmente não aprovava



Então, o artista refletiu: "Eu acho que eu não fazia ela feliz. A gente tinha um combinado que, em casa, era melhor que eu não comesse [carne], principalmente pela Sophia. Mas fora... Coxinha não entrava [em casa]. Açúcar, nem pensar.



"Existia uma questão do público também. É o que ela trabalha. Como o público quer ver isso, e ela também, como iria lidar com essa situação? Tipo ‘eu cuido das pessoas, e meu marido tá comendo coxinha’", exemplificou.



Arthur e Maíra ficaram juntos entre 2017 e 2022. Na entrevista, o ator contou que passa um fim de semana com a filha a cada 15 dias e revelou como ela tem lidado com isso. "A Sophia está só entendendo agora. Agora que ela entende que tem a casa do papai e a casa da mamãe", afirmou.