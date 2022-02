Arthur Aguiar, Douglas Silva e Naiara Azevedo disputam terceiro paredão do BBB 22

Mais um trio está no paredão no BBB 22. Arthur, Douglas e Naiara disputam a permanência na casa.

O paredão foi formado na noite desse domingo (6). Naiara já estava emparedada por causa das consequência da Prova do Líder desde a última quinta-feira (3).

Bárbara, dona do Colar do Anjo, imunizou Laís e descobriu que ela também estava imune. Em seguida, Jade fez a sua indicação e colocou Arthur, que já era alvo da casa, na berlinda.

"Eu vejo o voto de Líder como muito mais que um voto. Oportunidade de se posicionar e mudar o jogo. Eu tive três motivos para colocar a pessoa que eu vou colocar. Primeiro não concordar com certas atitudes dela, a saída vai trazer uma resposta e a terceira qual vai ser a reação da casa. Meu voto de hoje vai no Arthur", justificou.

A casa foi dividida através de um sorteio feito pela Líder Jade Picon: oito participantes votaram aberto no sofá e nove no Confessionário. Na votação aberta, Lucas e Maria empataram com dois votos. A Líder Jade Picon precisou desempatar e escolheu o engenheiro. Na justificativa, ela disse que quis demonstrar que era uma pessoa confiável.

Já no confessionário, Douglas Silva foi o mais votado e recebeu 4 votos.

Quem votou em quem na votação aberta no sofá

Tiago Abravanel votou em Lucas;

Douglas Silva votou em Vinicius;

Eliezer votou em Pedro Scooby;

Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada;

Paulo André votou em Maria;

Brunna Gonçalves votou em Lucas;

Vinicius votou em Douglas Silva;

Natália votou em Maria.

Quem votou em quem no Confessionário:

Naiara Azevedo votou em Paulo André;

Lucas votou em Tiago Abravanel;

Bárbara votou em Douglas Silva;

Arthur Aguiar votou em Maria;

Linn da Quebrada votou em Paulo André;

Laís votou em Douglas Silva;

Eslovênia votou em Douglas Silva;

Jessilane votou em Paulo André;

Maria votou em Douglas Silva.