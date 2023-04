Arthur Aguiar e namorada Rafaela Porto deixam de se seguir no Instagram

O ator Arthur Aguiar e a cantora Rafaela Porto deixaram de se seguir no Instagram. Os dois vivem - ou viviam - um relacionamento desde fevereiro. Segundo o Extra, os dois chegaram a viajar juntos no Carnaval e estavam prestes a assumir o namoro.

Mês passado, Rafaela foi presença no aniversário de Arthur. A cantora não postou registros do evento, que reuniu ex-BBBs, mas passou a seguir e foi seguida por pessoas que estavam por lá.

Quem é Rafaela Porto

Rafaela é cantora e compositora. Ela participou da edição de 2018 do "The Voice Brasil" e chegou a ser apontada como affair de Neymar.

Rafaela foi a primeira a ser apontada como affair de Arthur Aguiar desde o fim do casamento do ator com a coach Maíra Cardi, com quem ele tem uma filha.

Eles anunciaram a separação em outubro do ano passado e, de lá para cá, Maíra assumiu um relacionamento com Thiago Nigro, para quem se declara com frequência nas redes sociais.