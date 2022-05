Arthur Aguiar faz tatuagem com nome de Maíra Cardi no peito

Arthur Aguiar, de 33 anos, mostrou nesta terça (24) as tatuagens que fez em homenagem à família, sua esposa Maíra Cardi e a filha Sophia, de 3 anos.

As artes foram exibidas durante a gravação do projeto audiovisual do campeão do BBB22, com participações da dupla sertaneja Matheus & Kauan e de Sorriso Maroto.

A roupa de Arthur deixou à mostra a tatuagem com o nome de Maíra, no peito esquerdo, e de Sophia, no pulso.

Após a saída do BBB, o cantor ganhou visibilidade no programa Encontro após a desafinação cantando "Fora da Casinha". Arthur foi ao Instagram frisar que tem focado na realização de seus sonhos ao invés de em comentários negativos.

"Expectativa está lá em cima. A gente está muito empolgado, muito feliz, acreditando muito. E é aquilo, né? Se esse desejo está dentro do nosso coração, a gente tem que seguir porque Deus não coloca nada no nosso coração que a gente não seja capaz de fazer. A gente tem que esquecer um pouco do que as pessoas estão dizendo e focar mais no que está dentro da gente. E é isso que estou fazendo", disse.