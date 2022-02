Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada disputam sexto paredão no BBB 22

Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada disputam mais um paredão no BBB 22. A formação da berlinda aconteceu na noite desse domingo (27), em uma dinâmica para movimentar o jogo.

O anjo Douglas Silva imunizou Gustavo. Em seguida, o líder Paulo André indicou Linna ao paredão.

A votação aconteceu inteiramente no Confessionário, em duplas – as mesmas formadas na Prova do Líder da última quinta-feira.

O voto de cada dupla foi em consenso. Pedro Scooby, que disputou com Paulo André, teve o voto de peso 2, enquanto Larissa – que ficou de fora da Prova – fez sua indicação sozinha, já que Tiago Abravanel, que seria sua dupla, desistiu do jogo. No final, Larissa e Douglas Silva foram os mais votados.

Confira quem votou em quem:

Arthur Aguiar e Lucas votaram em Larissa;

Eslovênia e Linn da Quebrada votaram em Douglas Silva;

Vinicius e Eliezer votaram em Jessilane;

Jessilane e Natália votaram em Eslovênia;

Gustavo e Douglas Silva votaram em Vinicius;

Jade Picon e Laís votaram em Douglas Silva;

Larissa votou em Douglas Silva;

Pedro Scooby, com peso 2, votou em Larissa;