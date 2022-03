Arthur Aguiar vence prova do anjo e indica amigas para o monstro

Arthur Aguiar venceu mais uma vez e garantiu o colar do anjo essa semana. Após vencer a prova, ele escolheu Eslovênia, Laís e Linn da Quebrada para cumprir o Castigo do Monstro desta semana.

Arthur leu a dinâmica do castigo: Monstro Cavalinho do Schmidt: foi dada a partida para o grande prêmio Big Brother Brasil 22. Enquanto a música estiver tocando, os castigados irão para o hipódromo montado no gramado e disputarão uma disputa emocionante com os cavalinhos de pau. A corrida só termina quando a música parar. E cada um deve permanecer o tempo inteiro com o seu cavalinho. Cada castigado perde 300 estalecas e quem estiver no Vip vai para a Xepa".

Depois da escolha, Arthur e Laís tiveram uma discussão pois foi a segunda vez que ele a escolheu para o castigo do monstro.

"Vou dar para ela porque semana passada, eu achei que se ela ganhasse, ela daria pra mim". "Mede as consequências depois", responde a médica.

"O jogo é isso", responde o Anjo. "É, isso. Escolhas, igual você falou". Arthur demora a escolher e a médica solta: "Não pipoca não. Escolhe logo". "E daí?", rebate Arthur Aguiar.