Arthur Cabral vai substituir Matheus Cunha na Seleção Brasileira

O técnico Tite chamou nesta sexta-feira (1º) o atacante Arthur Cabral, do Basel, para substituir o lesionado Matheus Cunha, desconvocado no início do dia. O jogador do time da Suíça vai reforçar a seleção brasileira na nova rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022.

Foi a primeira vez que o jogador de 23 anos, que defendeu o Palmeiras em 2019, foi chamado para a seleção principal. Ele já havia sido convocado para amistosos da seleção olímpica em 2019.

"Estava em casa e por volta das nove horas me ligou um número desconhecido do Rio de Janeiro. Geralmente eu não atendo, mas hoje atendi e era o Juninho (Paulista, coordenador da seleção brasileira). Lembro até a parte em que ele se apresentou, entrei em choque. Depois não lembro de mais nada", disse o atacante.

Revelado pelo Ceará, o paraibano de Campina Grande vem se destacando no futebol suíço neste início de temporada europeia. Já foram 20 gols em 16 jogos. "Sou um jogador que evoluiu muito taticamente desde que cheguei ao Basel. Acredito que posso me adequar ao estilo de jogo da seleção. Gosto de estar entre os zagueiros, mas também tenho qualidade para atuar fora da área", declarou Arthur.

O atacante vai se apresentar à seleção na segunda-feira (4), dia em que os demais jogadores também devem começar a se integrar ao time, visando aos jogos das Eliminatórias. Antes disso, porém, ele vai entrar em campo pelo Basel no domingo (3), contra o Luzern, pelo Campeonato Suíço.

"Esses dois dias até eu me apresentar vão passar bem devagar, mas tenho que manter a cabeça focada. No domingo temos um jogo muito importante e depois disso, aí sim, mergulhar de cabeça nessa oportunidade", projetou o mais novo estreante da seleção brasileira.

A série de três jogos da seleção nesta Data Fifa vai começar no dia 7, quinta-feira que vem, contra a Venezuela, em Caracas. Na sequência, o adversário será a Colômbia, também fora de casa, em Barranquilla, no dia 10. A seleção volta a jogar em casa no dia 14, contra o Uruguai, em Manaus.

A CBF anunciou nesta sexta-feira (1º) o corte do atacante Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, depois que o clube espanhol diagnosticou uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda do jogador. O jogador se contundiu nesta quinta-feira (31), durante treino realizado no centro de treinamento do Atlético de Madrid e não participou da atividade desta sexta comandada pelo técnico argentino Diego Simeone.

De acordo com a entidade, na tarde de quinta-feira (30), o departamento médico do Atlético de Madrid enviou os exames de imagem do jogador campeão olímpico para o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Matheus Cunha também entrou em contato com a comissão técnica para comunicar a lesão.