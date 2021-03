Arthur, Carla, João e Caio disputam paredão falso no BBB21

Em uma dinâmica diferente, Arthur, Carla, João e Caio disputam um paredão falso nesta semana no BBB21. Quem for escolhido pelo público ficará em um quarto secreto por dois dias e poderá assistir aos outros confinados, além de escolher ouvir seis conversas dentro da casa.

A formação do paredão começou quando Arthur escolheu imunizar Projota. Em seguida, o líder da semana, Rodolffo, escolheu Carla e João, representantes da Xepa e do VIP para irem à falsa berlinda.

Arthur foi o mais votado pela casa, recebendo votos de Fiuk, Juliette, Thaís e João Luiz. A formação foi completada com dois contragolpes, de Carla e João, que indicaram Caio e Pocah, respectivamente.

No entanto, Pocah conseguiu se salvar da falsa berlinda com a prova bate e volta.

Paredão falso

O mais votado nesse paredão irá para o Quarto Secreto e poderá vetar o Anjo. Isso significa que ele poderá vetar a escolha do Castigo do Monstro ou o destino do Colar de imunidade. Esse poder poderá ser usado em até duas semanas.

Já o segundo e o terceiro colocado garantem vaga na Prova do Líder na próxima quinta-feira (11). O quarto colocado, por sua vez, vai ter o seu voto com peso dois. Esse poder também terá o prazo de duas semanas.