Arthur, da Juventus, amassa Ferrari em acidente; veja foto do carro

O volante Arthur, da Juventus, passou por um susto na manhã desta quarta-feira (22). O brasileiro se envolveu em um acidente de carro em Turim, na Itália, quando estava a caminho de uma clínica para fazer exames de rotina. Atualmente, o jogador se recupera após passar por cirurgia há dois meses, na perna direita.

Segundo a imprensa italiana, testemunhas afirmam que Arthur não foi o responsável pela batida. O volante ficou ileso e saiu caminhando, mas o veículo ficou parcialmente destruído. Veja:

Incidente stradale per Arthur: nessuna conseguenza per il brasiliano - FOTO - https://t.co/aTeo19yUWX pic.twitter.com/eIFrM6ylfr — JuventusNews24.com (@junews24com) September 22, 2021

Essa não é a primeira vez que o atleta se envolve em um acidente de trânsito. No ano passado, antes de se mudar para a Itália, Arthur colidiu sua Ferrari com um semáforo, depois que seu veículo foi fechado por outro que passava na rodovia. Ao fazer o teste de bafômetro, foi verificada quantidade de álcool acima do permitido na Espanha, e ele teve a carteira de habilitação suspensa por dirigir embriagado.

Arthur está há pouco mais de um ano na Juventus. Na temporada passada, ele disputou 32 jogos oficiais, sendo 19 como titular e 13 como reserva, e marcou um gol pelo clube de Turim.

Em julho de 2021, ele passou pela cirurgia na perna direita. Segundo Massimo Allegri, técnico da equipe, o brasileiro se recupera bem, mas ainda não tem data para voltar aos gramados.