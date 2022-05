Arthur já faturou 5 vezes valor do prêmio do BBB22, diz coluna

Apesar dos boatos de que Arthur Aguiar estaria tendo dificuldades para conseguir fechar contratos, o jornalista Leo Dias descobriu que o ator já tem várias propostas. Segundo o colunista do Metrópoles, o ex-BBB está faturando um valor que já passou dos R$ 1,5 milhão, prêmio do reality.

Antes de deixar o programa, Maíra Cardi, esposa de Arthur, já havia feito parcerias com marcas como Santander, Pão de Açúcar, iFood e Americanas. Durante o confinamento, o cantor também fez uma ação para a Lacta.

A agenda de shows do ator está lotada, de acordo com o empresário do artista em depoimento ao Fantástico do último domingo. Até dezembro, há shows marcados.

Na última sexta-feira (28), Arthur participou da turnê Luan City, de Luan Santana, além de ter parcerias musicais com Matheus Fernandes, Matheus e Kauan e está prestes a gravar um hit com o Sorriso Maroto.

Juntando todos esses projetos, o campeão do BBB 22 acumulou o equivalente a cinco vezes o valor do prêmio do reality, ou seja, cerca de R$ 7,5 milhões, segundo Leo Dias.

Arthur foi alvo de piadas de internautas nos últimos dias, após ter realizado um sorteio de IPhones no Instagram. No stories, Maíra comentou que a ação é boa, pois seguidores ganham prêmios, empresários recebem engajamento e Arthur também sai ganhando.