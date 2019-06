Arthur treina no Barradão e será titular da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira fez na tarde deste domingo (16) o seu primeiro treino em Salvador desde que chegou à capital baiana na noite do último sábado. A atividade, assim como foram as da Argentina, aconteceu no Barradão.

A Bahia trouxe sorte à equipe de Tite. O volante Arthur, que havia desfalcado a Seleção na estreia - o triunfo por 3x0 sobre a Bolívia, na última sexta-feira (14) - mostrou-se recuperado das dores no joelho e treinou normalmente.

Com isso o volante, que foi titular nos dois amistosos pré-Copa América, voltará à equipe diante da Venezuela, na terça-feira (18), na Fonte Nova, a partir das 21h30. O restante da equipe será igual à do triunfo sobre a Bolívia.

Assim, o time vai a campo com: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Philippe Coutinho; Richarlison, David Neres e Roberto Firmino.

Apenas os 20 primeiros minutos da atividade foram liberados para a imprensa. O tempo foi usado para o aquecimento dos jogadores e o início de um trabalho de bolas paradas.

O zagueiro Éder Militão, que havia sentido dores na região lombar e ficado de fora da última atividade em São Paulo, no sábado, mostrou-se recuperado e participou normalmente da atividade.

A única baixa ficou por conta do goleiro Ederson, com dores na panturrilha. Sem ele, o garoto Lucas Arcanjo, de 20 anos, revelado nas categorias de base do Vitória, foi chamado para compor o trio de goleiros no treino do Barradão.