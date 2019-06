Arthur vai passar por exame de imagem e preocupa na Seleção

O técnico Tite pode ganhar um problema antes da estreia do Brasil na Copa América. Com dor no joelho, o volante Arthur vai passar por exame de imagem para saber se sofreu algum tipo de lesão.

Arthur reclamou do problema durante a partida amistosa contra Honduras, vencida pelo Brasil por 7x0, neste domingo (9), no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. Na ocasião, ele foi substituído por Allan. Para essa edição da Copa América, o Brasil já perdeu um jogador. O atacante Neymar rompeu os ligamentos do tornozelo durante o duelo amistoso contra o Catar, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e acabou cortado. Willian, do Chelsea, foi o escolhido para substituir o camisa 10.

Um dia depois de vencer o último amistoso de preparação para a Copa América, a Seleção Brasileira volta aos treinos nesta segunda-feira (11), já em São Paulo, palco da estreia contra a Bolívia, na próxima sexta-feira (14), às 21h30, no Morumbi.

De hoje até quarta-feira (12), a Seleção Brasileira vai treinar no estádio do Pacaembu. O treino oficial, no Morumbi, será na quinta-feira (13).