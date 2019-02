Arthur Zanetti é superado por chineses e ganha bronze nas argolas

O ginasta brasileiro Arthur Zanetti foi superando pelos chineses Yang Liu e Hao You na final da etapa de Melbourne da Copa do Mundo de Ginástica Artística, realizada neste sábado (23), na Austrália. O campeão olímpico em Londres-2012 ficou com o bronze na prova das argolas, sua especialidade.



O brasileiro melhorou sua nota em relação à fase qualificatória ao somar 14.966 pontos na contagem dos juízes, depois de ter avançado à disputa por medalhas com 14.700. O desempenho, porém, não foi suficiente para derrotar Yang Liu, medalhista de ouro com 15.166, e Hao You, que levou a prata com 15.133.

Vice-campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016 e campeão mundial em 2013, na Antuérpia (Bélgica), Zanetti não escondeu a decepção com o resultado depois de ter comemorado a apresentação com o técnico Marcos Goto. Com uma saída cravada no fim da apresentação, ele não concordou com as notas aplicadas pelos juízes."Fiz a minha parte, gostei da minha apresentação, era essa mesmo a minha série. Mas não estou feliz com o resultado obtido aqui, com a posição no pódio. Às vezes os árbitros são influenciáveis e bate um certo desgosto", afirmou o ginasta, que agora mira a disputa de outra competição que ocorrerá na Alemanha, entre 15 e 17 de março.Será mais um evento de preparação para os dois principais desafios da temporada: os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto, e o Mundial de Stuttgart, na Alemanha, em outubro. "A equipe (da seleção brasileira de ginástica) ainda não estará em sua melhor forma (no evento alemão, em março). Mas, no Pan, o time tem de estar bem alinhado, em provavelmente 90% da performance, para o Mundial", ressaltou Zanetti.Em Stuttgart, Zanetti tentará garantir a vaga olímpica para os Jogos de Tóquio-2020. As oito primeiras equipes na classificação do Mundial vão assegurar lugar na Olimpíada.