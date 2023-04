Artigo: Inovando na economia do resíduo mineral

Principal voz global da comunidade mineral, com 6.500 membros, a Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), reuniu no mês de março 130 países, em Toronto, para debater um setor competitivo e sustentável. A utilização de resíduos, descarbonizando cadeias produtivas, foi destaque da pauta como inovação da economia criativa e circular, em função da importância global atribuída ao desenvolvimento socioeconômico e ambiental local, mostrando o setor mineral, nos locais onde atua, como um dos responsáveis pela geração de riqueza e empregos municipais.

Hoje, apenas 9% da economia global é circular, o que significa que o planeta reutiliza menos de 10% das 100 bilhões de toneladas de minerais, combustíveis fósseis, metais e biomassa consumidos anualmente em processos produtivos. Presente no evento, o CEO do International Council on Mining and Metals (ICMM), Ro Dhawan, reafirmou a importância da “liderança por meio da colaboração para aumentar a contribuição da mineração e metais para o desenvolvimento sustentável local”.

Divulgada pelo WWI (Worldwatch Institute), a pesquisa da S&P Global "Rochas e lugares duros: o nexo de minerais na transição energética e biodiversidade" está no centro dos debates. Usando a inteligência da plataforma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU), manual operacional para a Governança Socioeconômica e Ambiental (ESG) – destacamos socioeconômica como fidúcia para a sustentabilidade – as experiências do SENAI CIMATEC, um dos mais destacados centros de pesquisas do Brasil, reconhecido internacionalmente, estão alinhadas com as visões inovadoras do PDCA e do ICMM.

Com mais de 60 projetos de inovação, desenvolvidos em apoio ao setor mineral, o SENAI CIMATEC vem demonstrando como a tecnologia pode apoiar a mineração cada vez mais sustentável, com aumento da produtividade e segurança operacional. Hoje, projetos que envolvem um protótipo para detecção de terras raras em minérios profundos, por exemplo, utilizando nanogeoquímica de gases à uma rota de beneficiamento mineral para a concentração de apatita, monazita e pirocloro - estão na ordem do dia.

Valorado, precificado e engenhado para ser monetizado, cada quilo de resíduo da mineração é ativado através dessas pesquisas inovadoras, com ciências e tecnologias aplicadas, atraindo interesse de investidores, ajudando a reduzir impactos ambientais e a gerar trabalhos e riquezas novas locais.

Entre 2019 e 2021, em parceria com empresas do setor, o SENAI CIMATEC desenvolveu projetos na visão ESG, com o intuito de dar uma destinação adequada aos remanescentes do mármore bege Bahia. Três dos projetos trabalharam com o uso dos remanescentes na construção civil (economia circular): no primeiro foi substituído o calcário na produção de clínquer; no segundo, foi estudada a produção de argamassa autoadensável para contrapiso autonivelante com os remanescentes atuando como adição; no terceiro, foram criados artefatos para construção civil com alto valor agregado. Outra pesquisa mapeou o acumulado de remanescentes do bege Bahia, sugerindo soluções de logística para o escoamento desse material.

O setor mineral, com relevante importância local para o desenvolvimento econômico e socioambiental, é um dos responsáveis pela geração de riqueza e empregos municipais, dado o potencial das reservas minerais – já exploradas e as ainda não descobertas – da Bahia.

Sintonizada nessa visão global, e ampliando a área de atuação, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), adotando os ODS e operando em ESG, migrou para o patamar inovador de uma Agência Baiana de Pesquisa e Fomento a Mineração, sintonizada com o Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM), colocando a Bahia em destaque com novo paradigma no setor mineral nacional.

*Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil - eduathayde@gmail.com

Luara Batalha, PhD, é pesquisadora e professora do SENAI CIMATEC - luara.batalha@fieb.org.br



