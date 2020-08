Artilheiro da Champions, Lewandowski tira onda em foto com a taça

Robert Lewandowski ainda está nas nuvens com o hexacampeonato recém-conquistado pelo Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O time alemão bateu o Paris Saint-Germain, de Neymar e Mbappé, por 1x0 no último domingo (23), e levantou o troféu da competição. O atacante terminou como o artilheiro, com 15 gols em dez jogos - ele ficou fora de uma partida na campanha - e ainda faturou seu primeiro título de Champions na carreira.

Nesta segunda (24), um dia após a decisão, o camisa 9 do Bayern fez graça com a orelhuda em foto postada no Instagram. "Acordar assim #sobreontemànoite #uclfinal @fcbayern", escreveu.