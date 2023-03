Artilheiro da Europa, Haaland é cortado da Noruega por lesão

Grande destaque do momento no mundo com sequência impressionante de gols com a camisa do Manchester City, o norueguês Haaland será o desfalque de peso da rodada dupla das Eliminatórias da Eurocopa de 2024. O jogador está com uma lesão na virilha e acabou cortado nesta terça-feira (21).

Convocado há alguns dias, Haaland se apresentou à seleção norueguesa normalmente, mas sentindo leves dores por casa da lesão sofrida no jogo das quartas de final da Copa da Inglaterra, no qual fez três gols na surra de 6x0 sobre o Burnley, no sábado.

A Federação Norueguesa de Futebol estava confiante em melhora do jogador. Mas as dores se intensificaram e sua presença nas partidas contra Espanha, no sábado, e Geórgia, na terça-feira, acabou descartada para evitar um agravamento do problema.

Dono de 42 gols na temporada pelo clube inglês, Haaland também faz a diferença com as cores da Noruega. São 21 gols em 23 aparições. O City enfrenta o Liverpool pelo Campeonato Inglês no dia 1º de abril e alguns jornalistas sugeriram a Stale Solbakken que tivesse priorizando o clube. Isso irritou o t´reinador da seleção, que prontamente defendeu seu camisa 9.

"Se você o tivesse visto no meu quarto de hotel à meia-noite ontem (segunda-feira), saberia que ele queria jogar", afirmou Solbakken em coletiva em Marbella, revelando a hora em que o jogador comunicou que o problema era mais grave que o previsto. "Ele está profundamente frustrado e fez tudo o que pôde".