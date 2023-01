Artilheiro do Bahia na Série B, Davó é anunciado pelo Cruzeiro

O Corinthians concluiu nesta quarta-feira (11) a venda do atacante Matheus Davó ao Cruzeiro. O desfecho da negociação foi confirmado pelo clube corintiano no início da tarde, sem maiores detalhes, pouco antes de o time mineiro anunciar a contratação em suas redes sociais. O contrato assinado pelo atacante de 23 anos com os cruzeirenses é válido até 2025.

"Muito feliz em estar vestindo uma camisa tão grandiosa e respeitada, vamos para cima. Uma expectativa das melhores para encontrar a nação, deu um grande show ano passado. Eu tive o prazer de jogar no Mineirão lotado, agora a favor vai ser uma coisa maravilhosa. A expectativa é das melhores possíveis para poder retribuir o carinho da torcida", afirmou o jogador.

Davó foi contratado pelo Corinthians em 2020 após se destacar com a camisa do Guarani, seu clube formador, no ano anterior. No time da capital paulista, teve poucas oportunidades. Fez dois gols em sete jogos antes de ser emprestado para o Philadelphia Union, dos Estados Unidos.

O atacante voltou ao Brasil e foi repassado ao São Bernardo no início de 2022 para a disputa do Campeonato Paulista, antes de ser envolvido em novo empréstimo, dessa vez para o Bahia, time em que se destacou com dez gols e quatro assistências em 40 jogos. Ajudou a equipe baiana a conquistar o acesso à elite do Brasileirão e chegou a enfrentar o Cruzeiro durante a disputa da Série B.

No Cruzeiro, Davó será companheiro de outros dois jogadores que pertenciam ao Corinthians até o final da última temporada. O volante Ramiro foi para o clube mineiro após não ter o contrato renovado pela diretoria corintiana. Já o meia Mateus Vital, que tinha contrato com a equipe paulista até o fim de 2023, foi negociado com os cruzeirenses.