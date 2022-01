Artilheiro do Italiano é ameaçado de morte: 'Não vão te salvar'

O atacante Vlahovic, da Fiorentina, é um dos destaques da temporada europeia. É ele que lidera, ao lado de Immobile, da Lazio, a artilharia do Campeonato Italiano, com 17 gols. Com atuações de destaque, virou cobiça de outros times, e tudo indica que o sérvio está perto de fechar com a Juventus. Algo que enfureceu a torcida da Viola.

Furiosos com a possível saída do jogador de 21 anos, os fiorentinos espalharam cartazes em vários pontos da cidade de Florença, com insultos e até ameaças de morte, de acordo com o jornal Gazzeta dello Sport.

"O respeito não se conquista só com gols. Vlahovic, você é uma m****", diz uma das placas. "Os seus seguranças não vão conseguir salvar a sua vida", estava escrito em outra.

Segundo o jornal La Republica, a polícia já está atenta às movimentações nas proximidades da casa do atacante. Por enquanto, ele não está sob proteção policial, mas as autoridades entendem que a situação deve ser monitorada.

Vlahovic chegou à Fiorentina em 2018, mas só conseguiu mais espaço em 2019/20. Na temporada passada, ele balançou as redes 20 vezes em 40 partidas. Já na atual, marcou a mesma quantidade de gols, mas em 24 jogos.

O contrato do sérvio com o clube vai até 30 de junho de 2023. Segundo a imprensa europeia, a Juve teria feito uma proposta de 75 milhões para assegurar a ida do jogador. A janela de inverno na Europa fecha na próxima segunda-feira (31).