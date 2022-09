Artilheiro do Vitória, Rafinha prefere não pensar na final da Série C

Artilheiro do Vitória, Rafinha não balança a rede há mais de um mês, mas foi dele o passe açucarado que resultou no único gol do jogo contra o Figueirense na penúltima rodada da Série C do Brasileiro. O atacante não foi fominha, tocou a bola na medida e viu o companheiro Santiago Tréllez garantir o placar de 1x0 no Barradão.

"A gente sempre gosta de fazer gols, mas o principal é o Vitória ganhar. Independente de quem vai fazer os gols, temos que conquistar os três pontos e ir atrás de nossos objetivos. Não me incomoda isso de não estar fazendo gols. O importante é ajudar a equipe dentro de campo. Graças a Deus, eu fui feliz no último jogo e pude dar uma assistência para Tréllez", comemorou Rafinha nesta segunda-feira (19), após a reapresentação do elenco na Toca do Leão.

O oitavo e último gol dele com a camisa do Vitória foi marcado em 13 de agosto, na última rodada da fase classificatória, quando o Leão venceu o Brasil de Pelotas por 3x1, no Barradão. Rafinha não está focado na performance individual, mas em comemorar coletivamente o acesso.

O retorno à Série B está nas mãos do Vitória. Para se garantir na segunda divisão no ano que vem sem depender do confronto entre Figueirense e ABC, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o rubro-negro precisa vencer o próprio jogo contra o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém. As duas partidas acontecem no sábado (24), às 17h.

Na lanterna do Grupo C, com apenas três pontos, o Paysandu já não tem mais chance de acesso. Apesar disso, Rafinha acredita que o Vitória enfrentará dificuldades para vencer o confronto.

"Nenhum jogo é fácil. Nosso grupo é muito difícil, o time do Paysandu é muito qualificado. Eles não conseguiram se manter vivos até agora, mas é um time chato. A gente sabe da dificuldade que é jogar lá, então sabemos que eles vão dificultar ao máximo", vislumbrou o atacante. "Vai ser um bom jogo. A gente sabe da nossa qualidade e da importância do jogo, então vamos focados para conseguir nosso objetivo", completou.

O ABC lidera o Grupo C, com 11 pontos, e o Figueirense ocupa o terceiro lugar, com seis. A tabela mostra que o Vitória tem até chance de terminar o quadrangular na liderança do grupo, o que o levaria à disputa do título da Série C.

Para isso, precisaria vencer o Paysandu e contar com derrota do ABC para o Figueirense. Nesse caso, o rubro-negro alcançaria a mesma pontuação e número de vitórias da equipe potiguar, mas seria necessário vencer por placar elástico para levar a melhor no salgo de gols. Atualmente, o Vitória tem -2 e o ABC tem 3.

Rafinha prefere não pensar numa possível disputa de título. "A gente tem que pensar primeiro em fazer o nosso. Primeiro em vencer para conquistar nosso objetivo. Se a gente for para a final, vai ser muito bom, mas a gente quer primeiro conseguir o acesso, que é o mais importante", avisou.

"A gente sabe que vai ser uma guerra, que vai ser muito difícil. Já falei do time deles, é um time muito qualificado. Então a gente sabe que vai ser uma final, mas vamos nos preparar bem essa semana para chegar lá bem e conquistar esses pontos tão importantes para nós", projetou Rafinha.