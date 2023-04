Artilheiro, Everaldo encerrou jejum de oito anos do Bahia no Baianão

Além do 50º título do Campeonato Baiano, jogadores do Bahia garantiram conquistas individuais no torneio estadual. Autor do gol que abriu o triunfo do Esquadrão sobre o Jacuipense, o atacante Everaldo quebrou um jejum de oito anos para o tricolor e terminou a competição como artilheiro.

Ao lado de Cesinha, do Itabuna, o centroavante tricolor balançou as redes seis vezes. Desde 2015 o Bahia não tinha um artilheiro no estadual. O último foi Kieza, que marcou oito gols na competição daquele ano.

"Eu sempre falo que não é como começa, e sim como termina. O começo da temporada foi difícil, me cobro muito porque sei do meu potencial e as coisas não estavam acontecendo. É uma nova época aqui no Bahia. Poder presentear a torcida com o 50º título é muito importante", disse, em entrevista à Salvador FM.

Contratado para ser a principal referência do ataque tricolor, Everaldo demorou para desencantar pelo Esquadrão, mas é o atual artilheiro da equipe em 2023, com nove gols em 21 jogos.

Quem também recebeu um troféu na Fonte Nova foi o goleiro Marcos Felipe. Ele foi premiado como o goleiro menos vazado do Campeonato. Ao todo, o camisa 1 tricolor sofreu oito gols na competição..

Campeão, o elenco tricolor terá três dias de folga. O próximo compromisso da equipe será no dia 11, quando enfrenta o Volta Redonda, às 16h30, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.