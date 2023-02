Artista cubano Carlos Martiel apresenta performance em Salvador

O artista cubano Carlos Martiel apresenta nesta quarta-feira (15) a performance Posesión, às 15h, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

Na performance, as questões de classe e raça serão abordadas dentro de uma interpretação sobre o corpo negro, que continua a serviço da sociedade e historicamente tem origem no modelo escravocrata dito “abolido”.

Segundo o artista, o trabalho reflete sobre a experiência dos corpos negros no contexto brasileiro. "Uma experiência tristemente ligada a um movimento de redução e exclusão de direitos para a população negra. Em Possessão, Martiel fala do corpo negro como aquele que continua cativo, possuído pelo sistema classista e racista, que mimetiza a mesma práxis perversa de outrora. Ao mesmo tempo o artista ilumina a riqueza e beleza ancestral e a contribuição cultural desse povo subjugado, bem como à capacidade de resiliência e resistência", revela o material de divulgação do artista.

Sobre Carlos Martiel

Carlos Martiel (1989, Havana, Cuba) vive e trabalha em Nova Iorque e Havana. Se formou em 2009 pela Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro em Havana. Entre 2008 e 2010, estudou na Cátedra Arte de Conducta, dirigida pela artista Tania Bruguera. O trabalho de Martiel já foi incluído na 14a Bienal de Sharjah, EAU; na 14a Bienal de Cuenca, Equador; na 57a Bienal de Veneza, Itália; na Bienal de Casablanca, Marrocos; na Bienal La Otra, Colômbia; na Bienal de Liverpool, Reino Unido; na Bienal de Pontevedra, Espanha; e na Bienal de Havana, Cuba.





Serviço:

O quê: Performance Posesión

Artista: Carlos Martiel (Cuba)

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

Quando: Quarta-feira (15), 15h