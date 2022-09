Artista do Togo abre exposição no Goethe-Institut nos 60 anos do espaço

A exposição Raízes, do artista Koffi Mensah, que será aberta sábado (3), às 15h, no Goethe Institut Salvador-Bahia, traduz a busca pelo diálogo cultural que os 60 anos da instituição – completados hoje. Natural do Togo, o artista visual de 42 anos está em Salvador participando do Programa de Residência Artística Vila Sul, criado em 2016 e que já recebeu mais de 100 artistas de vários países.

Com vivencias artísticas em vários países africanos, Koffi conta que durante a residência foi tocado pela espiritualidade afro-brasileira. “Para mim, a arte não trata apenas de beleza ou de estética. Minha abordagem tira sua força das cordas do ativismo” afirma o artista, que destaca a importância da religião durante o processo de escravização dos negros.

“Há muitas semelhanças entre o vodoun da África e o candomblé daqui, através das formas de culto ao ritmo folclórico e a abnegação de seus seguidores. É uma religião nascida do encontro dos cultos tradicionais dos deuses iorubás e das divindades Fon e Ewe”, detalha o artista, que mistura escultura e pintura em trabalhos multidimensionais.

A mostra, que segue em cartaz até o final de outubro, integra a programação comemorativa, que tem várias atividades gratuitas, incluindo shows da Banda Didá (14h) e do Olodum (15h). Outra iniciativa bacana é a visita virtual em 360º pelo prédio histórico inaugurado em 3 de setembro de 1962.

“Ao longo das décadas, nosso prédio na Avenida Sete de Setembro, que mudou de cor de tempos em tempos ao longo dos anos, tornou-se um parceiro importante e confiável para muitas organizações e instituições locais”, afirma Friederike Möschel, diretora do Goethe. Visitação da exposição até 29 de outubro, das 9h às 18h.

O Goethe Institut foi inaugurado em 3 de setembro de 1962, num casarão do Corredor da Vitória (foto: Divulgação)





Giro pela cidade

Feira de Vinil do Centro - Evento chega à terceira edição neste sábado, a partir das 14h, no piso térreo do Shopping Colonial, nos Barris (em frente à Biblioteca Pública do Estado). O evento reúne 13 expositores que comercializam LPs, CPs, K7s, CDs, LDs, equipamentos e utilidades. A trilha sonora fica a cargo de colecionadores locais que elaboram selectas temáticas especialmente para o evento. Gratuito.

Na sequência, Dj Môpa assume os toca-discos com boogie, funk e soul brasuca. O Dj Zambabem segue o baile com reggae, dub e rock steady e, encerrando os trabalhos, Pinduka vai arriar nos pratos uma selecta de sulcolências brasileiras lançadas há 50 anos e que fazem parte da discoteca básica ou estão na lista de desejos de muita gente.

Curuzu - O projeto Salvador Capital Afro aporta no bairro sábado (3), a partir das 18h, na Senzala do Barro Preto, e promove show do grupo As Ganhadeiras de Itapuã, com participação da Banda Erê e da poeta e cantora Ludmila Singa. As atrações são gratuitas e marcam o encerramento da programação, que ainda contará com três mesas sobre empreendedorismo feminino - com inscrições no Sympla.

O grupo Racionais MC's encerra a programação do Palco Sunset neste sábado (3), no Rock in Rio (Foto: Divulgação)

O gostinho do Rock in Rio em casa

O Rock in Rio não é mais o único grande festival de música nacional, mas ainda segue mobilizando mentes e corações. E quem está longe da Cidade do Rock mas quer curtir os principais shows, não pode reclamar: a Globo preparou uma transmissão multiplataforma que integra a TV aberta, canais por assinatura e streaming.

O Multishow e o Canal Bis fazem ampla transmissão, incluindo palcos menores, além de bastidores e muitas entrevistas; o Globoplay mostrará os shows do Palco Mundo e Sunset em 4k; já a TV Globo vai exibir compactos dos melhores momentos após o Altas Horas (sábado) e Vai que Cola (domingo). A transmissão do Rock in Rio tem produção de Karina Ajuz, direção artística de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro.

Um dos destaques do domingo, a cantora Iza faz o segundo show da noite - nomesmo dia de Demi Lovato e Juntin Bieber. A carioca, que estreia no Palco Mundo, antecipou o clima do show e lançou nesta sexta o projeto Três, com as faixas Mole, Mó Paz e Droga, gravadas ao vivo e que servem de aperitivo para sua apresentação.



Sábado (3)

Palco Mundo

00h10 - Post Malone

22h20 - Marshmello

20h10 - Jason Derulo

18h - Alok



Palco Sunset

21h15 - Racionais MC's

19h05 - Criolo + Mayra Andrade

16h55 - Xamã + Brô MC's

15h30 - Papatinho e L7nnon + MC Hariel e MC Carol

Domingo (4)

Palco Mundo

23h00 - Justin Bieber

20h35 - Demi Lovato

18h25 - IZA

16h15 - Jota Quest

Palco Sunset

21h55 - Gilberto Gil e família

19h30 - Emicida convida Drik Barbosa, Rael e Priscilla Alcântara

17h20 - Luísa Sonza com Marina Sena

15h10 - Matuê