Artista ensina os segredos das tranças afro

Interessados em aprender a fazer tranças afro tem uma oportunidade única de conhecer de perto o trabalho artístico neste fim de semana. Residente em Portugal, a artista plástica e trançadeira baiana Mariana Desidério estará em Salvador ensinado a arte milenar em um curso de 16 horas - com certificado -, na Casa do Para (Centro Empresarial Pituba, sala 314, Avenida Manoel Dias da Silva, 467).

O objetivo do curso, que acontece sábado e domingo (13 e 14), das 9h às 17h, é ensinar aos alunos todos os macetes para fazer "o penteado milenar que passou por diversas culturas e gerações e continua sendo um símbolo de estilo e beleza principalmente para os cabelos afro", explica a professora.

A programação inclui desde a preparação adequada do cabelo a ser trançado até as técnicas de tranças (como dividir o cabelo, tranças nagô, box braids, twist e aplicação de fibras) e acabamentos. O investimento é de R$ 480 à vista ou R$ 580 no cartão de crédito (parcelados em até cinco vezes). A única exigência - além da vontade de aprender - é que o aluno leve um modelo no dia 14, às 9h. Mais informações: 71 99296-5947.

Sobre a professora

Atualmente, a baiana Mariana Desidério faz mestrado em Antropologia e Imagem na FCSH, Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Especialista em cabelos afros e tranças, atua há mais de 20 anos no mercado ministrando cursos, workshops e palestras para profissionais da área e assinando penteados, como os de candidatas a Deusa do Ébano, do Ilê Aiyê, conquistando os primeiros lugares há sete anos.

Mariana Desidério