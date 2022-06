Artista expõe esculturas de divindades feitas com jornal reciclado

Em 2014, o artista plástico Samuel Cruz, 38 anos, sofreu um acidente de carro que o deixaria temporariamente com as mãos paralisadas. Por recomendação médica, passou então a realizar trabalhos manuais, como esculturas em papel.

A atividade, que era uma mistura de hobby com tratamento médico, foi aprimorada com o tempo e Samuel, que se considerava um artesão até ali, hoje se identifica como artista plástico. Entusiasmou-se tanto com o trabalho manual, que está está estudando artes visuais numa universidade particular.

E os resultados dessa evolução da arte de Samuel poderão ser vistos a partir de hoje, no Cepaia (Centro de Estudos Afro-Índio Americanos), no Santo Antônio Além do Carmo, na exposição individual Santos e Orixás: Divindades em Papel. A mostra reúne obras do artista em referência a Iemanjá, Oxossi, Ogum, Santa Dulce dos Pobres e outras divindades.

Samuel já frequentou uma igreja protestante, mas hoje não segue uma religião. Mas diz ser um homem de fé. "O meu culto é prestado a Jesus Cristo, mas não tenho religião. Quando estou fazendo um orixá, percebo a conexão que existe com eles, que isso está ligado à minha ancestralidade. Existe uma força sobrenatural no momento do processo criativo", assegura o artista.

Suas criações ainda ajudam a diminuir a quantidade de lixo, já que, na confecção de suas esculturas e quadros, ele usa papel jornal. Os outros materiais são arame, cola branca, verniz e tinta. Além disso, Samuel, com a ajuda da arte, está com o movimento das mãos recuperado e sem sequelas. Motorista profissional, ele já pode novamente se dedicar ao trabaho.

"Tive paralisia nas mãos e encontrei o tratamento através da arte. Na medida em que eu produzia, recuperava os movimentos e os ia resgatando sem nem perceber", revela Samuel, que hoje divide as mãos entre o volante e a arte.

SERVIÇO

Artista: Samuel Cruz

Exposição: Santos e Orixás: Divindades em papel

Data: Hoje (3) a 4 de julho de 2022

Local: Centro de Estudos Afro-Índio-Americanos (Cepaia)

Endereço: Rua do Passo, n. 4, Santo Antônio Além do Carmo. Centro Histórico