Artista multimídia Raul Mourão traz exposição para Roberto Alban Galeria

A Roberto Alban Galeria apresenta, a partir desta sexta (10), a exposição O Menor Carnaval do Mundo, individual do artista multimídia carioca Raul Mourão. A mostra fica em exibição até 5 de fevereiro de 2022, reunindo um conjunto de 44 obras recentes do artista, oriundas de diferentes séries e campos de investigação de sua vasta produção, iniciada na segunda metade da década de 1980.

Expoente de uma geração que marcou o cenário carioca na década seguinte, Raul Mourão é conhecido por uma produção multimídia, que se desdobra em esculturas, pinturas, desenhos, vídeos, fotografias, instalações e performances. Frequentemente, o artista investiga os cruzamentos entre estes campos e linguagens, estimulando relações multidisciplinares em sua prática, lançando mão de um vocabulário visual único e de um peculiar senso de apreensão da realidade que o cerca.

(divulgação)

Em O Menor Carnaval do Mundo, Mourão reforça este interesse por mídias e suportes diversos ao apresentar obras recentes de diferentes séries de sua produção, todas realizadas nestes últimos anos. O conjunto reúne desde novas esculturas cinéticas a pinturas de sua série Janelas, de fotografias e pinturas da série SETADERUA a vídeos como Bang-Bang – obra já exibida em ocasiões anteriores, mas recontextualizada dentro do presente conjunto proposto.

O título da mostra alude tanto à uma dimensão narrativa, afetiva – um carnaval vivido junto a um grupo reduzido de amigos, dentro do período pandêmico – quanto aponta para um certo jogo de escalas proposto pelo próprio artista a partir da obra título da exposição. Escultura realizada em dois tamanhos diferentes, a obra homônima evidencia o desejo de Mourão de experimentar estas pequenas variações sobre um mesmo tema ou objeto, explorando uma mesma ideia por vias distintas, mas também complementares, insuspeitas.

(divulgação) (divulgação) (divulgação)

Serviço: exposição O Menor Carnaval do Mundo, de Raul Mourão | Temporada de 10/12/21 a 5/2/22 | Visitação: segunda a sexta, 10h às 19h; sáb, 10h às 13h | Roberto Alban Galeria, na Rua Senta Pua, 53 - Ondina