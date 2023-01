Artista plástico e cineasta Chico Liberato morre aos 87 anos

O artista plástico e cineasta Chico Liberato morreu aos 87 anos, em Salvador. A informação foi divulgada pela família do artista, nessa quarta-feira (4).

Em uma publicação nas redes sociais, uma das filhas do artista Candida-Luz Liberato comunicou sobre a morte e lembrou as qualidades do pai. "MEU PAI agora É ESPÍRITO. Meu grande amigo. Meu grande amor. Me ensinou sobre caráter, trabalho, realização, determinação, coragem e acreditar em si mesmo. Tinha um otimismo incrível que fazia tudo acontecer", escreveu.

Autodidata, Chico era considerado um artista multimeios: desenhista, pintor, escultor, gravador, cineasta, designer gráfico. Ele também dirigiu o Museu de Arte da Bahia, entre os anos de 1979 e 1991.

A atriz Ingra Lyberato, filha do artista, também prestou uma homenagem ao pai. "Há 48 horas recebemos o chamado para vir a Salvador nos despedir e ontem estávamos todos os 5 filhos reunidos para esse fim, regido sempre por um dos protetores da família, Senhor do Bonfim. Depois de ter tido a sorte de passar o mês de dezembro ajudando nos cuidados com ele, ontem tive a oportunidade divina de cantar muito pra ele e dar bastante carinho e xamego", escreveu.

O enterro de Chico está marcado para as 17h desta quinta-feira (5), no cemitério Jardim da Saudade.

Trajetória

Em 1976, o artista plástico baiano Chico Liberato e a esposa Alba foram morar com os filhos numa casa na Estrada Velha do Aeroporto. Ali, Chico montou o seu ateliê, onde criou diversas obras, incluindo o longa de animação Boi Aruá (1985), provavelmente seu trabalho mais popular.

Na casa, também havia animadas reuniões de artistas e intelectuais da Bahia e de outros lugares que se encontravam para um bate-papo à sombra das árvores. Muitas vezes, a Jornada Internacional de Cinema da Bahia - cujos cartazes eram desenhados por Chico - se encerravam ali.

A obra do artista pode ser conferida no site Chico (www.chicoliberato.com.br), que disponibiliza grande parte do acervo do artista, incluindo trabalhos que fez em diversas técnicas, como escultura, instalações e pintura. Sua produção como animador também está registrada, em uma seção onde ficam fichas técnicas dos filmes, storyboards e trechos de suas criações audiovisuais. É possível assistir a trechos de seus dois longas: Boi Aruá e Ritos de Passagem (2014).