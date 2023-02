Artista visual baiano, Jamison Pedra morre aos 85 anos

Natural de Valença, morreu nesta quinta-feira (23) o artista visual baiano, Jamison Pedra. Nome de expressão internacional, Pedra realizou exposições individuais e coletivas, tanto no Brasil quanto no exterior. Além disso, ganhou prêmios de fotografias e teve pinturas publicadas em diversos livros pelo país.

Ainda na infância, em sua cidade natal, costumava acompanhar o trabalho de artesãos que construíam barcos pesqueiros para transporte pelo rio Una. Encontrou ali suas primeiras referências estruturais e estéticas.

Após mudar para a capital junto com sua família, deu início aos estudos formais, que incluem curso livre da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia e as classes de pintura e desenho do artista plástico alemão Adam Firnekaes.

Também cursou a Faculdade de Arquitetura, destacando-se nas técnicas de representação gráfica, perspectiva e croquis, que viria a ensinar, mais tarde, na mesma instituição. Como desenhista, deu a público a sua primeira mostra (Galeria Convivium, 1963), quando já finalizava o curso de Arquitetura.

Viajou em seguida à Europa - Praga, Alemanha, Holanda, Paris, Itália e Espanha -, onde visitou museus e investiu tempo fotografando, desenhando, suplementando a sua formação. De volta ao Brasil, reintegrou-se ao movimento da Galeria Bazarte, espaço cultural em Salvador.

O universo de criação da pintura de Jamison Pedra dirige-nos a uma antiquíssima tradição que combinou arte e ciência: o trompe-l’oeil, a ilusão de ótica, uma herança que explorou efeitos ilusórios, de recursos de percepção visual, e criou um imaginário caracterizado pelo uso especializado da perspectiva.

Pedra era professor titular aposentado da Escola de Belas Artes da UFBA e de Design e Artes Visuais da UNIFACS. Ele era casado com a escritora Heloísa Prazeres, que é membro da Academia de Letras da Bahia (ABL). O corpo do artista visual será velado nesta sexta-feira (24), às 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Veja abaixo a cronologia das obras do artista:

1963 – Galeria Bazarte. Salvador, Bahia. Desenhos

1963 – Galeria Convivium. Salvador, Bahia. Pinturas

1964 – Galeria USIS. Salvador, Bahia. Pinturas

1965 – Museu de Arte Moderna da Bahia. Salvador, Bahia. Desenhos

1966 – Galeria Le Dome. Salvador, Bahia. Pinturas

1970 – “Poesia-Desenho”. Desenhos sobre poesias de Miryam Fraga. Foyer do Teatro Castro Alves, Salvador, Bahia

1972 – Galeria Círculo. Salvador, Bahia. Desenhos

1972 – Galeria AMI. Belo Horizonte, Minas Gerais. Desenhos

1972 – Galeria de Arte da Bahia. Salvador, Bahia. Pintura

1973 – Galeria Círculo. Salvador, Bahia. Desenhos

1973 – Galeria O Cavalete. Salvador, Bahia. Pinturas

1976 – Galeria da Associação Cultural Brasil Estadas Unidos. Salvador, Bahia, Pinturas

1979 – Galeria Teresa. Salvador, Bahia. Pinturas

1981 – Galeria do Continuing Education. Toledo, OH, USA. Pinturas

1983 – Tangeman Gallery. University of Cincinnati, OH, USA. Pinturas

1984 – Art Boulevard Galeria. Salvador, Bahia. Gravuras

1985 – Escritório de Arte da Bahia. Salvador, Bahia. Pinturas

1987- Escritório de Arte da Bahia. Salvador, Bahia. Pinturas

1989 – Escritório de Arte da Bahia. Salvador, Bahia. Pinturas

1991- Escritório de Arte da Bahia. Salvador, Bahia. Pinturas

2000 – Escritório de Arte da Bahia. Salvador, Bahia. Pinturas

1986 – Galeria Geraldo Rocha. Vitória da Conquista, Bahia. Pinturas

1988 – Galeria Amniemeyer. Rio de Janeiro. Pinturas

1993 – Galeria Prova do Artista. Projeto Arte Bahia. Salvador, Bahia. Pinturas

1997 – “Arte e computador”. Galeria Prova do Artista. Salvador, Bahia. Gravuras

2000 – Paulo Darzé Galeria de Arte. Salvador, Bahia. Pinturas

2002 – Museu de Arte Moderna, ago. set. 2002, com exposição intitulada “Luz e sombra”