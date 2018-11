Artistas baianos fazem show beneficente em prol da Basílica do Bonfim

Um canto para o Senhor do Bonfim é o gesto de devoção, fé e solidariedade de artistas baianos que juntos realizarão um show beneficente no dia 11 de dezembro, a partir das 20h, na Ágata Prime (Ribeira). A banda Bago de Jazz será a anfitriã do evento que também conta com a participação dos cantores Saulo; Márcia Short; Denny Denan e o percussionista Elton Jackson; Edu Menezes e Luci Laura e banda.

Os portões serão abertos às 19h. Durante a festa, o público também poderá comprar a camisa da 6ª edição da Lavagem de Corpo e Alma, no valor de R$ 20. O primeiro lote de ingressos que custa R$ 50 pista e R$ 80 camarote, já está à venda nas lojas Safeticket, lojas South em todos os shoppings e na Igreja do Bonfim. Mais informações através do telefone do projeto Bom Samaritano (71) 3672-1655.

É a primeira vez que Basílica Santuário promoverá um show beneficente. A arrecadação será destinada para a realização da Festa do Bonfim 2019 e para a manutenção do Projeto Bom Samaritano, obra de misericórdia mantida pela Basílica, que presta atendimento a pessoas carentes que se encontram em condição de vulnerabilidade social.

De acordo com o reitor da Basílica, padre Edson Menezes o show será um evento que na perspectiva da ‘Cultura do Encontro’ favorecerá a integração de fãs e admiradores de diversos artistas com os devotos do Senhor do Bonfim."Todos experimentarão de um momento festivo, de alegria, de confraternização. Promoveremos uma integração cultural e religiosa para ajudar na realização de uma das festas de maior relevância do Estado da Bahia e para colaborar na continuidade do Projeto Bom Samaritano que dá assistência a pessoas carentes que vivem à margem da sociedade e em outras situações de vulnerabilidade”, explicou o padre.

O Projeto Bom Samaritano surgiu a partir de uma necessidade do Reitor da Basílica, juntamente com a Devoção do Senhor do Bonfim, de prestar atendimento aos ambulantes do entorno da Basílica e às pessoas carentes, que se encontram em condição de vulnerabilidade social, viabilizando assim encaminhamentos e orientações que promovam a inclusão social e o resgate da dignidade de cada um.

O projeto atende mais de 300 pessoas por mês, que recebem cestas básicas, além de assistência social; manutenção de contato com entidades governamentais e não governamentais, buscando cursos que propiciem a melhoria do serviço prestado pelos ambulantes. Além disso, o projeto realiza serviços de saúde como pediatria, cardiologista, clínico e fisioterapia; e cursos de corte e costura, bordado, informática, crochê, bordado com fitas e flores. Todo o recurso arrecadado pelo Bom Samaritano vem dos fiéis, através de doações de alimentos na Basílica Santuário e em dinheiro.

Serviço - Projeto Canto para o Senhor do Bonfim

Quando: 11 de dezembro, às 20h

Onde: Ágata Prime (Ribeira)

Atrações: Banda Bago de Jazz; Saulo; Márcia Short; Edu Menezes; Luci Laura e banda.

Preço: R$ 50 pista, R$ 80 camarote

Vendas: Lojas Safeticket, lojas South em todos os Shoppings e na Igreja do Bonfim.

Informações: (71) 3672-1655