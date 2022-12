Artistas e chefes de estado de diversos países homenageiam Pelé nas redes sociais

Chefes de estado, artistas brasileiros com carreiras internacionais, como Sônia Braga, e celebridades estrangeiras da música e do cinema encheram suas redes sociais, principalmente o Instagram e o Twitter, de fotos e textos emocionantes em homenagem a Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Atleta do Século, que morreu, aos 82 anos, na quinta-feira (29).

A coluna Entrelinhas dessa semana selecionou as mensagens mais tocantes e as imagens mais marcantes pelo mundo. Confira:

O Rei, dois Papas e dois Santos#Pelé pic.twitter.com/DMitSWuctj — Vatican News (@vaticannews_pt) December 30, 2022

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible.



Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo — President Biden (@POTUS) December 29, 2022

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

Nos ha dejado uno de los mejores futbolistas de la historia. Recordaremos siempre aquellos años en donde Pelé deslumbró al mundo con sus habilidades.



Un gran abrazo a su familia y al pueblo de Brasil que lo llevará en el corazón ⚽️ pic.twitter.com/HoaskgnaJC — Alberto Fernández (@alferdez) December 29, 2022

Siendo niño miré en pantalla en blanco y negro a Pelé en el mundial de futbol. Mi papá me dijo que era el mejor jugador de fútbol del mundo. Hoy creo qie me padre tenía razón.



Un mensaje solidario a su familia y a todo el pueblo del Brasil que tanto lo amó.



QEPD — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2022

Que en paz descanse Pelé, el gran futbolista y humilde maestro que seguramente influyó con su ejemplo a jugadores como Ronaldinho, quien sostuvo en febrero de 2021: pic.twitter.com/otAMdfERWX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 29, 2022

A atriz Sônia Braga, que vive há anos nos Estados Unidos, postou uma foto dela com Pelé nos anos 1980 e escreveu: "Pelé era uma pessoa tão doce quanto nobre. Não se tornou Rei à toa. Descanse em Paz"Viola Davis, a premiada atriz norte-americana, postou um vídeo e a mensagem: "Descanse em paz, Rei Pelé, Você foi o maior jogador de futebol que existiu!! Orações para a sua família. Obrigada por nos abençoar"O cantor e compositor Elton John se derramou em elogios: "O maior de todos. Ninguém chega perto. Magestoso e elegante, e lindo de se olhar. E aquele sorriso! O maior embaixador do Brasil e do futebol"O ator norte-americano Will Smith escreveu em bom português: "Descanse em paz, Rei Pelé". A postagem da foto do astro de Hollywood com o Rei do futebol teve mais de três milhões de curtidas no perfil do artista, no Instagram.O ator Peter Dinklage, o Tyrion de Game of Thronesm, escreveu no instagram, ao lado de uma foto do Rei: "A lenda brasileira Pelé morreu aos 82. Descanse em Paz. Uma lenda que será lembrada para sempre"A super-modelo Naomi Campbell postou uma linda foto de Pelé em campo e uma mensagem poderosa: “Pelé, você foi um símbolo para nós e nos deixou ver que os sonhos podem se tornar realidade. Você foi e sempre será único. Com um coração de ouro, 1º atleta de todos os tempos como embaixador da boa vontade da Unesco, um cuidador do povo. Brasil, hoje estamos de luto com você pela perda de seu herói, nosso herói, herói para o mundo. Maior de todos os tempos!! Que você descanse com o Mais Alto. Minhas mais profundas condolências à sua família e entes queridos. Que você esteja em paz eterna”Sylvester Stallone postou uma foto ao lado de Pelé e escreveu: "Pelé o Grande! Descanse em paz! Ele era um bom homem"O Rolling Stone Ronnie Wood postou no seu perfil oficial do instagram uma galeria de três fotos com Pelé em momentos distintos e escreveu na legenda: "Querido Pelé" . E logo em seguida: "Vou sentir falta dele"A conta oficial do Vaticano no Twitter postou uma galeria de fotos de Pelé com os papas João Paulo II e Bento XVI. O papa Francisco abre a sequência das fotos segurança a camisa canarinha autografada por Pelé e fecha a sequência, quando ainda era o cardeal Jorge Bergoglio ainda jovem, antes mesmo de se tornar pontífice.O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, postou foto de Pelé em campo no Twitter e escreveu uma emocionada mensagem: “Para um esporte que une o mundo como nenhum outro, a ascensão de Pelé de origens humildes à lenda do futebol é uma história do que é possível. Hoje, os pensamentos de Jill e meus estão com sua família e todos aqueles que o amavam”Emmanuel Macron, presidente da França, fez uma mensagem bilíngue: "Le Jeu. Le Roi. L´Éternité. (O Jogo. O Rei. A eternidade)". E postou foto do atleta com a camisa canarinha.O presidente da Argentina, Alberto Fernández também usou o twitter para relembrar a trajetória do Atleta do Século: "Nos deixou um dos maiores jogadores de futebol da história. Recordaremos sempre aqueles anos em que Pelé deslumbrou o mundo com suas habilidades. Um grande abraço à sua família e ao povo do Brasil que o levará no Coração"O chefe de estado colombiano, Gustavo Petro, escreveu no microblog uma reminiscência da infância: "Quando criança assisti, em tela preto e branco [de TV] Pelé na Copa do Mundo. Meu pai me disse que era o melhor jogador de futebol do mundo. Hoje, acredito que meu pai tinha razão. Uma mensagem solidária à sua família e a todo o povo do Brasil que tanto o amou"O presidente do México, Andrés Manuel, escolheu uma foto de Ronaldinho Gaúcho criança para ilustrar sua homenagem a Pelé no Twitter, lembrando que o Rei foi professor de muitas gerações do futebol