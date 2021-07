Artistas e técnicos das artes lançam Instituto Forte e curso gratuito online

Artistas e técnicos residentes há anos no Forte do Barbalho decidiram criar o Instituto Forte e lançam entre 2 e 26 de agosto -um ciclo de 16 oficinas de formação sobre práticas e técnicas artísticas. Chamado de "Aulas Forte", o projeto será transmitido gratuitamente no canal do Youtube do instituto.

A programação inclui aulas de artesanato, técnicas de grafite, chapelaria e mobiliário artesanal, miniatura, serralheria e pontos de solda, desenho Cenográfico, iluminação cênica, cenotecnia, serralheria artística, teatro e dança, rebú, desenho técnico e gravatas, medidas e perucas. De acordo com a organização, as aulas pretendem garantir uma aprendizagem que entenda a arte também como meio de produção e sobrevivência.

Com profissionais do próprio instituto (artistas e técnicos de espetáculos cênicos com habilidades específicas), o projeto promete encontros com Maurício Martins figurinista, maquiador e fundador do maior acervo de figurinos do Norte Nordeste – Ateliê Boca de Cena, Luciano Reis Santos, iluminador e coordenador de equipes de montagem de iluminação e sonorização, especialista em gestão cultural, João Teixeira, artista plástico e cenógrafo com grande experiência em treinamento de equipe para montagem cenográfica, Diógenes Neto, artista plástico, cenógrafo especializado em eventos e em pintura de arte e graffiti, dentre outros profissionais.

Instituto Forte

Fortaleza imperial e militar, o Forte do Barbalho - localizado na Rua Marechal Gabriel Botafogo, no Barbalho, na poligonal do Centro Antigo de Salvador, construído durante o século XVII com o intuito de defender Salvador da invasão holandesa - é também há quase duas décadas um espaço de construção artística que abriga profissionais de criação e execução das artes em distintas linguagens, - cenografia, figurino, maquiagem, iluminação, sonorização, adereçamento, atuação, grafite, dança, canto, serraria, artesanato, diretores teatrais, maquete, entre outros.

Os primeiros a chegarem foram o figurinista Maurício Martins, com o Acervo Boca de Cena em 2007, e cenógrafo e cenotécnico Gringo Freitas com o projeto Bahia Film Commission, do Governo do Estado da Bahia, criado para fomentar a arte cinematográfica e teatral no Forte do Barbalho. Em 14 anos, Maurício Martins conta que o Forte do Barbalho teve muitos gestores e mudanças de conceitos, mas que existe uma "batalha" para se manter no espaço e ter o reconhecimento do setor público e privado como polo de construção artística. "Somos profissionais que respiram arte o tempo todo, mesmo durante a pandemia com todos os distanciamentos.

Ao longo desses anos, por motivos diferentes, outros profissionais e empresas culturais se instalam transformando o Forte do Barbalho em um espaço de construção e também de memória das artes cênicas local. Após anos de ocupação artística, artistas e técnicos se articulam e criam o Instituto Forte (@institutoforte).

Confira a programação do curso:

I Semana

02/08 - (Seg) - Maria das Candeias - Artesanato

03/08 - (Ter) - Diógenes Neto - Grafite

04/08 (Qua) - Luciano Reis - Iluminação Cênica

05/08 (Qui) - Anderson Miranda - Cenotecnia

II Semana

09/08 - (Seg) - Lícia - Chapelaria Artesanal

10/08 - (Ter) - Almiro - Serralheria Artística

11/08 - (Qua) - Maurício Martins - Gravatas, Medidas e Perucas

12/08 - (Qui) - Levi Santis - Desenho Técnico

III Semana

16/08 - (Seg) - Rita - Rebú

17/08 - (Ter) - Léo - Miniatura

18/08 - (Qua) - Alan - Serralheria e Pontos de Solda

19/08 - (Qui) - João Teixeira - Desenho Cenográfico

IV Semana

23/08 - (Seg) - Fábio Viana - Teatro

24/08 - (Ter) - Tatiana - Caderno Artesanal

25/08 - (Qua) - Will - Sombreamento no Grafite

26/08 - (Qui) - Gringo - Mobiliário Artesanal