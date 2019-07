Artistas lamentam morte de João Gilberto: 'Maior gênio da música brasileira'

Artistas e famosos lamentaram neste sábado (6) a morte de João Gilberto, baiano que revolucionou a música com a bossa nova. A cantora Gal Costa postou uma foto em que aparece tocando violão ao lado de João. "Maior gênio da música brasileira", escreveu a baiana.

Arthur Xexéu, comentarista - "Existe uma música brasileira antes de João Gilberto e uma outra depois de João Gilberto"

Charles Gavin, músico, à Globo News - "Um legado insubstituível. Nos últimos anos, as pessoas se apegaram a ele ser uma pessoa introspectiva, excêntrica, mas ele é um dos artistas mais extraordinários da sua geração. Ele inventou a batida da bossa nova. A música brasileira tem este marco com João Gilberto, que traduziu muito bem em seu violão as mudanças estéticas brasileiras -- uma passagem do samba canção para a bossa nova."

Daniela Mercury, cantora - "Ai minha Tristeza e diz a ele que sem ele não pode ser. Um gênio que revolucionou para sempre a música popular brasileira. João criou a Bossa Nova e me influenciou imensamente. Um dia ele me disse que eu era de sua família. E sou mesmo. Ele ensinou todos nós a cantar da forma mais bela do mundo. Vá em paz, mestre!"

Ed Motta, cantor - "Um capítulo seminal da arte desse planeta descansa hoje. Que artista imenso, descanse em paz mestre supremo #joaogilberto"

Esporte Clube Bahia - "Da Bahia para o mundo! Nascido no mesmo ano do Esquadrão, morreu aos 88 com legado inestimável. "Saudade fez um samba em seu lugar". #JoãoGilberto #BBMP."

Fafá de Belém, cantora, durante show em Campos do Jordão - "Dedico essa apresentação a um homem que é o pai da Bossa Nova. Vamos dedicar as músicas dessa apresentação a ele que morreu hoje, mas que deixou um legado. Ele fez a bossa nova ser reconhecia no mundo inteiro."

Gal Costa, cantora - "Se foi João Gilberto o maior gênio da música brasileira. Influência definitiva no meu canto. Fará muita falta mas seu legado é importantíssimo para o Brasil e para o mundo".

Gilberto Gil, cantor - "Para João, a música, a poesia e o amor"

Glória Perez, autora de novelas - "Ele cantou a paz, o amor, a delicadeza... tempos que já vão longe!"

J. Velloso, cantor - "Tristeza, dessas que a gente fica esperando e sofrendo. Assim a vida vai sendo, só havendo sentido ao saber da existência de algumas pessoas"

João Donato, pianista e arranjador - "Minha saudade é saudade de você. #joaogilberto"

Marcelo D2, cantor - "Que descanse em paz João Gilberto!!!"

Márcia Castro, cantora - "O que já deixa eterna saudade. O maior. A leveza e transgressão. O baiano João. Descansa em paz"

Paulinho Boca, cantor - "Joãozinho descansou. Fica a melhor música feita no Brasil em todos tempos, criada por esse gênio. O inventor do melhor Brasil que o mundo conhece. Vá João e nos deixe tristes, mas orgulhosos da sua história".

Rita Lee, cantora, ao G1 - "João Gilberto me ensinou que eu era uma roqueira com voz de bossanoveira, Jamais vou me esquecer como ele foi generoso comigo, me convidando a participar de um especial na Globo. Um beijo e saudade"

Roberta Sá, cantora - "João não sabia, mas dormia comigo todas as noites. Me ensinou a gostar de samba, de jazz, de bossa, da Bahia e de Copacabana. João me mostrou o Brasil amoroso. É o melhor dos melhores e assim será, pra sempre. #joaogilberto . @bebelgilberto meu coração inteiro abraça o seu."

Romário, senador - "Música brasileira perde um de seus maiores gênios: João Gilberto. Pai da Bossa Nova, um músico que levou o Brasil para o mais alto patamar da música mundial"

Ruy Castro, escritor, à Globo News - "A perda é monumental não só por tudo que ele fez a partir da bossa nova como por toda a música brasileira que ele tinha dentro da cabeça dele, principalmente na área do samba e do samba-canção, entre 1930 e 1960. João Gilberto sabia tudo, sabia de cor tudo que era importante na música brasileira neste período."

Serginho Groisman, apresentador - "Fui privilegiado em ver muitos shows de João Gilberto. Só com violão , com Tom Jobim, em um Festival de Rock, com orquestra . Perdemos um dos maiores cantores e compositores que tivemos. Buscou a perfeição e conseguiu. Fica em Paz"

Sofia Gilberto, neta de 3 anos, em página administrada pela mãe - "Meu vovô foi o vovô mais amoroso e carinhoso que eu podia ter tido, pedia pra eu irá pra lá todos os dias e quando estava tarde da noite e já estava na hora de eu ir embora, depois de eu já ter passado o dia todo com ele, falava: - mas já vai? Dorme aqui..! Comia pra ficar forte pra brincar comigo! Me dizia sempre que eu era grande e que todo mundo ia gostar de mim. Foi carinhoso não só comigo, mas com meu pai e minhas irmãs, pedia sempre pra Alice ir comigo e adorava ficar de mãos dadas com ela conversando. Amo ele demais e vai estar sempre no meu coração e na minha vida"

(Foto: Reprodução/Facebook)

Virginia Cavendish, atriz - "Pureza, grandeza, delicadeza, imensidão. Tudo junto, tudo lindo. Você sempre fez parte da minha vida e vai continuar fazendo. Obrigada, @joaogilbertooficial . R.I.P. "

Walcyr Carrasco, autor de novelas - "Um dos pais da Bossa Nova e um dos músicos mais importantes e influentes do Brasil. Descanse em paz! Meus sentimentos aos familiares e amigos"