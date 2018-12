Artistas se unem para fazer releitura do trabalho de Adriana Calcanhotto

A primeira parte do álbum Nada Ficou no Lugar no Lugar foi lançado nesta sexta-feira (21) e dá uma nova interpretação para os maiores sucessos da carreira de Adriana Calcanhotto. O lançamento é fruto da união de vários artistas que imprimiram um pouquinho de sua personalidade nas faixas mais clásicas da cantora. No primeiro lançamento as faixa escolhidas foram Negros, com a releitura da banda baiana OQuadro; O clássico Mentiras contou com a interpretação de Johnny Hooker; Cariocas foi remodelada na voz de Mahmundi, enquanto a banda Rubel repaginou Por Que Você Faz Cinema?. Vambora ganhou um sax e tomou outro fôlego na voz da finalista da última temporada do The Voice Brasil, Priscila Tossam e Ava Rocha cantou âmbar à sua maneira. Ouça:





O projeto ainda contará com outros dois lançamentos. A segunda parte do projeto prevista para o próximo dia 18 de Janeiro contará com um time de baianos de peso: o rapper Baco Exu do Blues, as cantoras Illy, Larissa Luz e a banda Àttooxxá. Além de Elice Caimmy e Mãeana. Na terceira parte, prevista para 15 de fevereiro, estarão presentes as versões de Preta Gil, Jaloo, Duda Beat, Tais Alvarenga, Letrux e Arthur Nogueira.

Veja cronograma completo:

18 de Janeiro:

"Senhas" - Baco Exu do Blues

"Pelos Ares" - Illy

"Metade" - Alice Caymmi

"O Amor me Escolheu" - Mãeana

"Vai Saber" - Larissa Luz

"Toda Sexta-Feira" - Àttooxxá



15 de Fevereiro

"Pode Se Remoer" - Preta Gil

"Esquadros" - Jaloo

"Seu Pensamento" - Duda Beat

"Inverno" - Tais Alvarenga

"Já Reparô" - Letrux

"Cantada" - Arthur Nogueira