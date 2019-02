Arto Lindsay faz show nesta quarta (20) no Teatro Vila Velha

O cantor, compositor e guitarrista americano Arto Lindsay reencontra o público baiano em show hoje, no Teatro Vila Velha. O músico, que já fez produções com vários artistas baianos e já morou na cidade, divide a noite com os músicos Junix 11 e João Millet Meirelles.



Dono de uma técnica instrumental particular, Lindsay mistura canções em português e inglês, mas sempre tendo como referências a bossa nova, o jazz e o rock progressivo. Ele veio para o Brasil ainda pequeno e foi contemporâneo do Tropicalismo, além de ter vivenciado a cena punk americana, na década de 70.

Junto com Junix e João Milet, dois importantes nomes da nova geração da música baiana, Lindsay mostra composições autorais como Simply Are, Illuminated, The Prize, Seu Pai e Ilha dos Prazeres. E abre espaço para a improvisação



Como membro da banda DNA, ele contribuiu para a fundação do movimento No Wave. Mais tarde, atuou na banda Ambitious Lovers. Ao longo da carreira, colaborou com artistas como Laurie Anderson, Animal Collective, Matthew Barney e Caetano Veloso. Também esteve envolvido com o Carnaval, sobretudo com os blocos afro.

A mistura de estilos também faz parte da carreira de Junix 11 que, como guitarrista, já acompanhou Carlinhos Brown, Ivete Sangalo, Jorge Ben Jor e, hoje, colabora com o grupo BaianaSystem. Também integrante da Baiana desde 2012, João Milet Meirelles tem participado de projetos como Tropical Selvagem e Largo, dedicados à pesquisa de som e imagem.





FICHA

Show: Arto Lindsey e a Dúvida

Onde: Teatro Vila Velha (Passeio Público).

Quando: Hoje, às 20h.

Ingresso: R$30 | R$15.

Vendas: biheteria e no site do TVV