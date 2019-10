Artur é convocado pela seleção olímpica e vai jogar torneio na Europa

Artur está de volta à lista de convocados pela Seleção Olímpica do Brasil. Ele foi um dos 11 atletas atuando no futebol brasileiro entre os escolhidos por André Jardine, técnico da equipe, em anúncio feito na manhã desta sexta-feira (25). O time sub-23 do Brasil vai disputar o Torneio de Tenerife entre os dias 11 e 19 de novembro. O campeonato marca a quarta fase de preparação da equipe para o pré-olímpico, que acontece em janeiro.

Artur não perderá nenhum jogo do tricolor no Campeonato Brasileiro. A apresentação dos jogadores está marcada para 11 de novembro, um dia após o Bahia enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. Pelo calendário, ele perderia o jogo contra o Palmeiras (16/11), na Fonte Nova, mas não pode atuar contra o time alviverde por questões contratuais. Depois disso, o tricolor só enfrenta o Goiás no dia 23 de novembro e Artur retorna a tempo.

Além do Bahia, Athletico-PR, São Paulo, Grêmio, Ponte Preta, Atlético-MG, Fluminense e Corinthians foram os times com jogadores convocados. Além do Brasil, o Torneio de Tenerife conta com as seleções olímpicas de Argentina, Chile e Estados Unidos.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Anderson (Athlético-PR), Ivan (Ponte Preta) e Phelipe (Grêmio);

Laterais: Dodô (Shakhtar Donetsk), Guga (Atlético-MG), Ayrton Lucas (Spartak Moscou) e Caio Henrique (Fluminense);

Zagueiros: Ibañez (Atalanta), Lyanco (Torino), Rodrigo (Portimonense) e Walce (São Paulo);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Athlético-PR), Lucas Fernandes (Portimonense), Matheus Henrique (Grêmio), Pedrinho (Corinthians), Thiago Maia (Lille) e Wendel (Sporting);

Atacantes: Antony (São Paulo), Artur (Bahia), Gabriel Martinelli (Arsenal), Mateus Cunha (RB Leipzig), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Pedro (Fiorentina).

*com supervisão do subeditor Miro Palma