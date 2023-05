Árvore cai e interdita rua no Jardim Apipema

As fortes chuvas e ventos que atingem Salvador desde a madrugada desta quarta-feira (24) causaram estragos na cidade. Queda de árvore e desabamento de muro foram algumas ocorrências registradas.

Na Rua Cristiano Otoni, no Jardim Apipema, uma árvore caiu e interditou toda a passagem. A planta foi arrancada da raiz. Os galhos estão atravessados na pista e também dificulta o acesso às garagens dos prédios da região.

(Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO) (Marina Silva/CORREIO)

Já na Rua Pacífico Pereira, no bairro do Garcia, um muro desabou. Partes da estrutura tomaram a calçada e a água jorrou entre o que restou do muro da casa.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

Também foram registrados alagamentos em alguns pontos da cidade, como no Dique do Tororó e no bairro da Calçada.

Até as 9h30 desta quarta, a Codesal já registrou 20 solicitações de emergência, entre ameaça de desabamento, ameaça de deslizamento, árvore ameaçando cair, queda de árvore, imóvel alagado, deslizamento de terra, infiltração e pista rompida.