Com a aproximação do Natal, a decoração típica da época começa a tomar conta de todos os espaços. Dentre eles, os que mais investem nas ornamentações são os shopping centers. Porém, no Shopping Benfica, localizado em Fortaleza, algo curioso está acontecendo.

Uma árvore de Natal assustadora foi colocada no local. Como se não bastasse ter um rosto feminino e usar batom, ela ainda repete a frase "preciso da sua ajuda".

fortaleza horror story: arvore de natal do shopping benfica pic.twitter.com/QeQgGtRwmq — preciso da sua ajuda (@unforgvenkkjjj) 24 de novembro de 2018 A ideia, de acordo com o centro comercial, era usar a árvore para anunciar a coleta de doações para crianças carentes no fim de ano. E não é a primeira vez que o Shopping Benfica lança uma pérola como essa. Em um Natal passado, o Papai Noel abaixo dava as boas-vindas aos visitantes, como lembrou um internauta no perfil que “homenageia” a árvore assustadora. A internet, claro, não perdoou e já está gerando memes. claramente inspirados nas árvores-coração de Game Of Thrones pic.twitter.com/YRP4fDI2Hj — foi horrível (@rainequeim) 24 de novembro de 2018

Tranformaram a árvore em sticker no WhatsApp (Reprodução: Twitter)