As bolsas diminuíram, mas continuam cheias de estilo

Elas diminuíram no tamanho. Um olhar mais atento percebe que as bolsas despontam nas vitrines das lojas pequeninas. Em muitas delas cabem apenas o necessário - estamos falando de um batom ou cartão de crédito. Em um época de muitas ressignificações, e no entendimento que a moda é um reflexo do momento - o melhor termômetro dos comportamentos -, as minis podem ser uma resposta a necessidade do desapego. Estamos falando desde as pochetes até aquelas bags mais estruturadas, usadas em ocasiões mais formais. Quem apenas elegia as peças menores para sair à noite pode rever seus conceitos. Modelos divertidos nascem para alegrar o seu dia todo. Confira!

Divertidas

Em silicone, couro sintético, ou legítimo, todas em tons vibrantes roubam a cena. Essa seleção de mini bags tem uma estética mais pop. As cores injetam o estilo que você precisa para um visual básico e fazem bonito com outras peças coloridas.

Firmes

Cartucheira e pochetes em modelagem estruturada se tornam versáteis na hora de compor, deixando de ser somente casuais. Em versões com estampas de animal print, metalizadas ou em tons fortes, vão com looks do trabalho, ou para aquela saidinha à noite.

Clássicas

Quem curte um visual mais clean pode apostar nas minis crossbody nos tons preto e branco. Essas de transpassar pela cor e shape mais firme ganham um ar elegante, indo bem também com produções mais sofisticadas.



Ficha técnica:

Fotos : Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) | Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral) | Modelo: Karina Santos (@karina_em_foco) da Agência 40 graus Bahia (@40grausbahia) | As minibags são da Abx Contempo (@abxcontempo), Brechó da Betty (@brechodabetty) e Renner (@lojasrenner)