As cores dos Orixás: uma forma de reconhecimento da cultura africana

É praticamente impossível que você, como bom baiano ou baiana, já não tenha usado branco em uma sexta-feira

Essa tradição virou algo da “moda” ou dos costumes de muita gente mesmo sem conhecer de onde vem essa tradição. Tudo bem que muitos costumes religiosos acabam se incorporando ao nosso dia a dia e muitas vezes não fazemos ideia da origem de um determinado comportamento que temos, mas a saudação ao pai Oxalá usando o branco na sexta talvez seja uma das de maior alcance entre aquelas pessoas que não fazem parte do Candomblé.

O interessante é que, talvez, você acabe seguindo alguns costumes que, pelos mesmos motivos do branco na sexta-feira em homenagem a Oxalá, passam batidos no nosso dia a dia, mas surgiram com a intenção de saudar uma figura religiosa como os Orixás. E muito disso acontece justamente através das cores. Uma tonalidade específica presente num colar de contas ou em outra peça do corpo faz parte de uma cartilha com essa paleta de cores dos orixás. O episódio recebe o historiador e professor Rafael Dantas, que traz as explicações por trás das escolhas das cores para essas figuras religiosas.

Esse episódio especial do podcast do Jornal CORREIO discute também a importância dessas tradições para o reconhecimento e perpetuação da cultura africana aqui em Salvador. Esse programa faz parte do projeto Salvador de todas as cores que homenageia a capital baiana em seu aniversário de 474 anos.

Além do branco na sexta-feira, que dá uma cara especial para nossa cidade, Salvador acaba assumindo muitos perfis de cores diferentes. Tem gente que vai achar que é representado melhor pelo azul, ou azul claro, vermelho, amarelo, verde… e olhando por essa perspectiva das cores do Candomblé e dos Orixás, dá pra dizer que para cada um dos adeptos da religião vai enxergar de uma forma. Vai depender do seu axé.

Para entender as explicações por trás dessas tradições e costumes, ouça o episódio completo.

A produção é de Vinícius Harfush com apoio de Moysés Suzart. Narração e edição de Vinícius Harfush.

Este conteúdo especial em homenagem ao Aniversário de Salvador integra o projeto Salvador de Todas as Cores, realizado pelo jornal CORREIO, com patrocínio da Suzano, Wilson Sons, apoio institucional da Prefeitura de Salvador e apoio da Universidade Salvador - Unifacs.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.