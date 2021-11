'Ás de Ouros' do Baralho do Crime e comparsas são presos na Bahia

O 'Ás de Ouros' do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança, um dos principais procurados pela Justiça baiana, foi capturado, junto de seus comparsas, durante operação da 36ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Dias D'Ávila), na manhã desta quinta-feira (25).

O homem estava listado no Baralho do Crime desde agosto do ano passado e tinha mandado de prisão por homicídio. O criminoso atuava em Mata de São João e Dias D'Ávila, municípios da Região Metropolitana de Salvador.

Além do procurado, outros cinco criminosos foram flagrados durante a ‘Operação Panema’. Um suspeito armado foi seguido pelos PMs e alcançado em um matagal, onde os comparsas estavam escondidos.

Com o grupo foram encontrados um revólver calibre 38, quatro espingardas, um simulacro de pistola, 40 porções de cocaína, 33 porções de maconha, duas pedras de crack, um colete balístico e dois celulares.

Saiba como denunciar

Após identificar qualquer um dos criminosos do Baralho do Crime, o cidadão pode entrar em contato com o Disque Denúncia através do telefone 181. Toda colaboração é feita de forma sigilosa.