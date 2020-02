As faces da uva Chardonnay em 4 vinhos

O brasileiro geralmente ama um tinto, é apaixonado por um Malbec potente (preferência nacional comprovada em pesquisa), só compra desse tipo no mercado… E vive reclamando que não consegue beber neste calor do verão! Eu fico cá, sorrindo, deliciando-me com uma taça de vinho branco, sem entender a resistência que tantos têm à bebida clarinha.

Para vencer essa barreira, sugiro começar pelos rótulos de Chardonnay. Além de gastronomicamente versáteis e saborosos, os vinhos esta uva são sempre uma surpresa por expressarem muito bem o terroir. Ou seja: podem gerar bebidas leves ou encorpadas, jovens ou maturadas, ácidas, frutadas, amanteigadas...

Considerada a mais adaptável entre as uvas e rainha das castas brancas, está plantada em mais de 210 mil hectares, distribuídos por 41 países. É ingrediente do aclamado Champagne! Entre os principais produtores estão França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Brasil e Chile. E pode apostar: em cada uma das inúmeras regiões produtoras destes países, a bebida terá um quê diferenciado.

A seguir, fique com algumas sugestões de rótulos com perfis diferentes para provar.

1. Villagio Grando Chardonnay 2014 | Direto de Santa Catarina, uma região fria a 969 metros de altitude, este Chardonnay já veio do parreiral diferente. Devido à maturação lenta das uvas, evoluiu super bem ao longo dos anos mesmo sem estágio em madeira — mantendo uma excelente acidez, com aromas de flor de laranjeira. Tem um frescor aromático que me remeteu aos melhores exemplares de Sauvignon Blanc que já provei. R$ 65 na Dieb Importadora.

2. Primeira Estrada Chardonnay 2018 | Esse rótulo vem do “Terroir de Inverno” brasileiro, em meio à Serra da Mantiqueira e mais especificamente de Caldas (MG), cidade que fica a 1.200 metros de altitude. Para fugir das chuvas de verão, os enólogos de toda a região levaram a videira a produzir no período de outono/inverno (explico melhor aqui) — ganhando inclusive tempo para maturar bem seus vinhos e garantir excelente acidez. Sem passagem por madeira, este branco é fresco e frutado, com toques florais. R$ 97,48 na Distribuidora Araújo Mateus.

3. Marquês de Casa Concha Chardonnay D.O. Limarí 2018 | A principal característica desse vinho é sua mineralidade: uma característica que remete a sol quente em pedras, sal ou giz no paladar e no olfato. Apesar de não parecer, é um diferencial desejado e apreciado nos vinhos! Normalmente é encontrado em rótulos de regiões frias com solos calcários, de ardósia ou cálcio; como é o caso do Limarí — região produtora chilena a 22 km do Oceano Pacífico. Além de mineral, este rótulo elegante e complexo tem algo de pêra e avelãs. Custa entre R$ 99 e R$ 115 em diversas casas de Salvador.

4. Viapiana Chardonnay 2015 | Com 14 meses de estágio em barrica de carvalho francês, possui aromas de nozes, chocolate branco, suave toque cítrico e um bouquet amanteigado! Parece cheiro de pipoca caseira, sério! Isso acontece porque 50% deste vinho passa por um tipo de fermentação chamada malolática, que diminui a acidez e empresta à bebida mais cremosidade e untuosidade. Encorpado, este branco de Altos Montes, no Rio Grande do Sul, custa R$ 110 na Dieb Importadora.



