As Ganhadeiras de Itapuã abrem programação gratuita da Casa Respeita as Mina

Depois de funcionar como ponto de orientação para as mulheres durante a folia, a Casa Respeita as Mina, no Pelourinho, dá início às atividades culturais, artísticas e formativas gratuitas, que seguirão até o final do mês como comemoração do Dia Internacional da Mulher. Os grupos Ganhadeiras de Itapuã e Panteras Negras são as primeiras atrações do Ouça as Minas, que tem como proposta trazer nomes femininos locais e nacionais para fazerem pockets shows gratuitos no espaço. Até o dia 7, passam pelo local Márcia Castro e Illy (sexta); Nara Couto | Nessa (sábado). Todos os shows começam às 18h.

“Quando idealizamos a Casa, sabíamos que a música era um ponto que não poderia ser deixado de lado. Salvador exala musicalidade e temos nomes importantes por aqui que precisam passar a ser conhecidos ainda mais. O projeto Ouça as Minas nasce desse desejo de fortalecer as mulheres que estão na música”, explica Fernanda Bezerra, diretora da Maré Produções.

"Em março, a casa se torna um espço de acolhida, conhecimento e trocas, onde as mulheres vão se expressar das mais diversas formas – música, literatura, nos debates e oficinas. Uma casa pensada por mulheres para as mulheres”, explica a secretária de Políticas para as Mulheres, Julieta Palmeira.

Confira a programação completa do Ouça as Minas:

Quinta-feira (05) - Panteras Negras | Ganhadeiras de Itapuã

Sexta-feira (06) – Márcia Castro | Illy

Sábado (07) – Nara Couto | Nessa

SERVIÇO

O quê: Projeto “Ouça as Minas”

Onde: Casa Respeita as Mina – Rua das Laranjeiras, 02, Pelourinho

Quando: 5 a 7 de março, às 18h

Entrada gratuita (sujeita a lotação do espaço)