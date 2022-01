As histórias do tour sexual de Marrom por Amsterdã

Durante o ano de 2010, ele aproveitou a estadia na Europa para conhecer um dos lugares mais descolados do continente.

No Lado B de Marrom você já viu nosso Osmar Martins falar de música, viagem e futebol. Mas o 5º episódio reserva histórias inéditas de Marrom em território holandês, quando fez um passeio sexual pela capital Amsterdã.

Teve visita ao Red Light District para conhecer as famosas vitrines com garotas de programa, visita ao Museu do Sexo e, de quebra, um pulinho em um dos estabelecimentos mais comuns na cidade, os coffes shops. Além de um bom café, Marrom aproveitou para experimentar outras coisas que estavam no cardápio. E se você ainda não entendeu, uma dica: foi uma homenagem a uma banda brasileira.

Marrom disse que tem vontade de voltar para visitar Amsterdã novamente (Foto: Acervo Pessoal)

O podcast Lado B de Marrom traz sempre um bate-papo irreverente sobre cultura. Rock, quadrinhos, futebol, teatro, turismo, cinema. Ou seja: sobre tudo o que Osmar Martins gosta de ver, ouvir e acompanhar e que vai muito além do Axé Music e do Carnaval.

Você pode encontrar o programa aqui, no site do CORREIO, ou no Blog do Marrom. O podcast também está disponível em todos os aplicativos de música: no Spotify, no Deezer, no Anchor, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts.





Mas... O que é "podcast"?

Podcast é um programa de áudio, igualzinho a um de rádio. A diferença é que você pode ouvir quando, como e onde quiser. Pode ser no celular, no computador ou na TV. Se quiser, você pode pausar, voltar, adiantar ou pular os trechos, se preferir.

Para ouvir, basta tocar no player que aparecerá dentro da matéria. Ou, se preferir, basta clicar nos links para ouvi-lo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts ou no Google Podcasts. Também é possível buscar os episódios diretamente nos aplicativos.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.