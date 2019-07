As lembranças de Madiba

Nelson Mandela desembarca no aeroporto de Salvador - Foto de Claudionor Júnior em 7 de junho de 1991

Para a primeira visita de Nelson Mandela ao Brasil, depois de 27 anos de prisão, a população de Salvador se preparou para receber o homem que enfrentou e derrotou o regime do apartheid. O aeroporto de Salvador ficou pequeno para a multidão que aguardava pacientemente o voo que traria Mandela para agradecer pessoalmente o apoio do Brasil na luta contra o racismo na África do Sul. Quando o avião pousou depois, de duas horas de atraso, Mandela acenou para a multidão e sorriu agradecido pelas manifestações na pista do aeroporto, antes de entrar num carro oficial para a recepção no palácio de Ondina



No almoço oferecido pelo governador Antônio Carlos Magalhães, Madiba comeu acarajé e depois se fartou nas delícias da culinária baiana. O visitante ficou tão satisfeito que foi até a cozinha do palácio para abraçar quem tinha cozinhado para ele. Chegou sorrindo e suando, se aproximou do fogão e uma fila de cozinheiras e garçons fez festa e cantoria. Ele ensaiou uns passos de dança antes de ser envolvido por todos. Jornalistas perguntaram sobre a refeição e ele respondeu que os quitutes baianos eram “terrific” (sensacionais) e disse que era “uma das razões para que um dia eu volte ao Brasil”.



Ao entardecer, na praça Castro Alves, o povo de Salvador ouviu o discurso vigoroso de Nelson Mandela sobre liberdade e igualdade, racismo e sobre a luta para construir uma sociedade democrática na África do Sul. No seu discurso lembrou que “pela nossa experiência amarga, sabemos que o racismo não morre voluntariamente”. Na despedida dessa rápida passagem pela Bahia, debaixo de aplausos, Mandela encerrou seu discurso lamentando ter de ir embora.