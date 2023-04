Saiu na manhã desta terça (11), o primeiro de As Marvels, que reúne a heroína vivida por Brie Larson com a Mrs. Marvel (que tem sua própria série no MCU) e Monica Rambeau, vista em WandaVision.

Confira abaixo:

Além das três protagonistas, Samuel L. Jackson (como Nick Fury) e Zawe Ashton (estreante no MCU) também estão no elenco. A direção é por conta de Nia DaCosta, do celebrado remake de Candyman. As Marvels tem estreia marcada para 10 de novembro de 2023.