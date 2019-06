As Panteras terá hit de Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey

Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska estrelarão a nova versão do filme As Panteras. Mas esse não será o único trio poderoso do longa: a trilha sonora também terá uma parceria feminina, unindo Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey.

"Nós estamos chegando", escreveu Miley, no Instagram, confirmando os rumores da canção. A postagem veio com uma espécie de teaser, com um trecho da faixa. Não foi anunciado, porém, o nome oficial nem a data de lançamento.

O longa traz uma versão do universo apresentado pela série As Panteras, que teve cinco temporadas entre 1976 e 1981. O trio de espiãs será formado por Sabina Wilson (Kristen Stewart), uma festeira rebelde; Jane (Ella Balinska), ex-agente do MI6, a agência britânica de inteligência; e Elena (Naomi Scott), uma cientista que promete ser o 'coração' do grupo.

A estreia está agendada para o dia 15 de novembro nos Estados Unidos.