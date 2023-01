Às vésperas da estreia do Vitória, Burse revela conversa com Rodrigo Andrade

O torcedor do Vitória vai reencontrar um velho conhecido no jogo contra o Cordino, quinta-feira (5), às 19h30, no Barradão. Fora dos planos do Leão desde 2020, Rodrigo Andrade vai reencontrar a nação rubro-negra na estreia da pré-Copa do Nordeste.

Rodrigo Andrade será titular na partida da fase eliminatória do regional. Ele irá jogar como segundo homem de meio-campo, posição defendida por Dionísio na campanha de acesso à Série B do Brasileiro, no ano passado. O meia destaque com a camisa vermelha e passou por cirurgia no joelho esta semana e não poderá defender o Leão no primeiro semestre.

Em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (4), o técnico João Burse revelou que teve uma conversa em separado com Rodrigo Andrade e garantiu que eles está concentrado no Vitória.

"O Rodrigo já trabalhou comigo, conheço ele. Atleta que a gente acompanhava, fez ótimo trabalho no Guarani. Está focado. Tivemos conversa franca, olho no olho. E ele está disposto para corresponder", afirmou o treinador.

Rodrigo Andrade se apresentou ao Vitória após 22 dias do início da pré-temporada. O atleta era aguardado no dia 28 de novembro, quando o trabalho visando o ano de 2023 foi iniciado, mas não justificou a ausência e só se apresentou após ser notificado pelo Vitória. O clube informou que descontaria do salário do jogador os dias que ele faltou.

Revelado pelo Paysandu, Rodrigo Andrade chegou ao Vitória em 2018 com 50% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Em julho de 2020, ele teve o contrato ampliado por mais três temporadas, até dezembro de 2023.

Em 2020, o volante fez 13 jogos com a camisa vermelha e preta e, em outubro, foi emprestado ao CSA. Depois, em março de 2021, ao Guarani, time que defendeu até o final da Série B do Brasileiro do ano passado.

Durante a entrevista coletiva concedida nesta véspera de jogo, o técnico João Burse também disse estar satisfeito com o que o elenco rubro-negro como um todo vem apresentando nos treinamentos.

"Muito feliz com o elenco que a gente montou e o que ele está mostrando no dia a dia. É um elenco muito trabalhador. Estão demonstrando no dia a dia", afirmou. "Mantivemos uma base que facilita o trabalho. A continuidade é importante. Os atletas que chegaram têm nível alto, estão disponíveis e executando o que a gente planeja. É dessa forma que vamos conduzir", completou.