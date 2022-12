As zebras da Copa e a PEC andando

Copa com cara de Copa

A Copa do Catar aprontou das suas. Como todo Mundial que se preze, coroa zebras e manda favoritos para casa mais cedo. Em 2022, foi a vez das duas últimas algozes do Brasil surpreenderem negativamente. Alemanha e Bélgica ficaram pelo caminho sem nem mesmo passar para a fase de mata-mata. Já Marrocos e Japão ignoraram prognósticos e chegaram às oitavas, ambos, inclusive, como primeiros colocados de seus grupos.



Adolescente assume atentado

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após assumir ser o autor do atentado que deixou quatro mortos em Aracruz (ES). Ele invadiu duas escolas e atirou contra professores e alunos na sexta-feira (25). Três professoras e uma aluna de 12 anos morreram. O adolescente usou as armas do pai, um PM, e não demonstrou arrependimento.



Texto da PEC vai à CCJ

A PEC da Transição, que exclui do teto de gastos por quatro anos as despesas do Poder Executivo com o programa Bolsa Família, alcançou 28 assinaturas na manhã de terça-feira (29) e segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A proposta permite gastos de R$ 198 bilhões fora do teto em 2023. Desse total, R$ 175 bilhões serão usados para pagar o benefício de R$ 600 para o Bolsa Família a partir de janeiro, além de R$ 150 por criança de até 6 anos de idade. A PEC será analisa a partir de segunda-feira (5) pela Comissão.



Máscaras obrigatórias de novo

Na terça-feira (29), um decreto do governo estadual determinou a volta do uso obrigatório das máscaras no estado. O uso do equipamento havia deixado de ser obrigatório em abril. No dia seguinte, o governo do estado ampliou a obrigatoriedade do uso, estabelecendo a obrigatoriedade do equipamento também em shoppings centers, bancos e lotéricas. A medida, autorizada pelo governador Rui Costa, vale para todo o território baiano, e tem como objetivo conter a disseminação do coronavírus após o aumento dos casos de covid-19.



Chuvas fazem vítimas

Chuvas fortes caíram por todo país durante a semana, causando mortes. No Paraná, um deslizamento na BR-376 deixou duas vítimas fatais e seis feridos. Outras seis pessoas não precisaram de atendimento. Em Sergipe, na SE-290, dois veículos foram engolidos quando uma cratera se abriu. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Espírito Santo e Santa Catarina também registram óbitos devido às chuvas.

Meme da semana

Não, brasileiro não é nem um pouco rancoroso... Logo após a seleção da Alemanha ser eliminada da Copa do Catar, pipocaram dezenas de memes comemorando a saída dos alemães, aqueles mesmos que cometeram o crime de nos dar 7x1 na Copa de 2014.

#tábombandonoInsta

Se tem apresentação dos palhaços Patati e Patatá em Salvador, a memória rapidamente vai buscar a reportagem de 2011 da TV Band sobre um show de falsos Patati e Patatá em Paripe que foi cancelado. E não é que a apresentação verdadeira, que ocorreria no domingo (4), foi cancelada? Desta vez por um motivo justo, o aumento de casos de covid. O rapper baiano Hiran não aguentou e brincou na notícia do CORREIO. Confira nos comentários do post abaixo:





Mais lidas da semana no correio24horas.com.br

1 - Polícia acha corpo de adolescente de 12 anos que sumiu após ir à padaria - O ajudante de pedreiro Reidimar Silva Santos confessou ter matado a adolescente após ela ter resistido a uma tentativa de estupro. Mesmo com a menina desfalecida, ele a estuprou e depois queimou e enterrou o corpo dela.

2 - Companhia aérea do Catar proíbe influencer brasileira de viajar por causa do peso - Juliana Nehme conseguiu embarcar de volta para o Brasil, após ser parada no Líbano.

3 - Rodízio de cerveja? Salvador ganha bar onde cliente pode beber o quanto quiser - Lar do Petisco está fazendo sucesso na capital.

4 - Lore Improta revela diagnóstico de neuroma de Morton, doença que causa dor nos pés - A influenciadora enfrenta há anos o problema que causa dor, incômodo e sensibilidade nos pés.

5 - Gêmeos que desapareceram em Conquista são encontrados em Salvador - João Pedro e João Henrique Lima da Silva, de 14 anos, escaparam porque queriam ver o mar.